Jasna Samarin je študirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Od prve samostojne predstavitve leta 1989 v Kulturnem centru na Reki je imela okoli trideset samostojnih razstav doma in v tujini. Prav tako je sodelovala na številnih domačih in mednarodnih skupinskih razstavah vse od leta 1988. Živi in ustvarja v Hruševem. Foto: Mestna galerija Nova Gorica Zvonko Čoh je leta 1979 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in nato opravil še specialistični študij. Že med študijem se je začel posvečati ilustraciji in umetniškim animiranim filmom. Deluje na področju umetniškega animiranega filma, vizualnih komunikacij, stripa in ilustracij. Za svoje delo je prejel številne pomembne nagrade. Živi in ustvarja v Hruševem. Foto: Mestna galerija Nova Gorica

Odtisnjeni fragmenti: od teme proti svetlobi, od svetlobe proti temi

Jasna Samarin in Zvonko Čoh prvič razstavljata v Novi Gorici

5. maj 2017 ob 17:05

Nova Gorica - MMC RTV SLO/STA

Naslov razstave je "napotek in zavajanje hkrati, ponuja možnost konkretnih ali prostih asociacij ter večpomensko branje posameznih podob ali iz fragmentov nastale celostne umetnine dveh avtorjev".

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo danes ob 19.00 odprli razstavo slik in stenske instalacije Jasne Samarin in Zvonka Čoha z naslovom Odtisnjeni fragmenti. Umetnika in njuno delo, ki v novogoriški galeriji razstavljata prvič, bo ob odprtju predstavila likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe, ki je besede iz uvoda zapisala v uvodnem besedilu razstavnega kataloga.

Načelo delovanj obeh umetnikov sta tema in svetloba. Umetnico vodi likovna pot v ciklu devetih slik od teme proti svetlobi, umetnika v dvanajstmetrskem mozaičnem reliefu od svetlobe proti temi.

"Samoizpraševanje in konceptualni izziv"

"Izvedbeno sta jima skupne lesene deske z zarezami, ki v kamnolomih ostajajo kot odvečni kolateralni produkt pri rezanju kamna z diamantnimi rezalniki. Pri svojem delu sta jih za osnovni motiv uporabila oba, ona za odtise v prahu iz kamnoloma, on kot lesorez za ponavljajoče se odtise na svoji slikovni površini. Njuni odtisi so kot ponavljajoči se minimalistični elementi, podobni poetičnim kodam, ki ju v povezavi z njuno značilno avtorsko poetiko povezujejo v različni pripovedi: Jasno Samarin v ciklu slik Nokturno in Zvonka Čoha v celostenskem reliefu Bela sled. Pri obeh gre za samoizpraševanje in konceptualni izziv," je še zapisala likovna kritičarka.

Osnovni namen obeh njunih monokromnih stvaritev je posredovanje duhovne čistosti, pri čemer lahko umetnika z zamejitvijo na skoraj samo eno barvo raziskujeta (s)pokojnost lastne simbolne abstrakcije, je ocenila Tatjana Pregl Kobe.

Razstava bo v osrednji novogoriški galeriji na ogled do 26. maja.

A. K.