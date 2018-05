Odvetnik Romana Polanskega napovedal tožbo proti oskarjevski akademiji

Režiserja so v preteklem tednu izključili iz svojih vrst

9. maj 2018 ob 14:39

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po izključitvi režiserja Romana Polanskega iz ameriške Akademije filmske umetnosti in znanosti je njegov odvetnik napovedal tožbo, saj "ima gospod Polanski pravico, da odide na sodišče in zahteva, da organizacija spoštuje svoja pravila".

Te besede je med drugim zapisal režiserjev odvetnik Harland Braun v svojem pismu Akademiji. Braun pri tem izpostavlja, da ta najpomembnejša svetovna filmska organizacija pred sprejetjem svoje odločitve njegovi stranki ni dala možnosti zaslišanja. Odvetnik je prepričan, da naj bi Akademiji to narekovali njeni standardi, in da naj bi bil preklic nezakonite izključitve 84-letnega Polanskega edina ustrezna rešitev položaja. Tako naj bi bila režiserju dana poštena priložnost, da predstavi svoje stališče, preden se sprejme nova odločitev.

Dogodek izpred štirih desetletij

Za izključitev Polanskega so se odločili zaradi dogodkov leta 1977, ko je bil režiser aretiran v ZDA, ker je omamil in posilil takrat 13-letno Samantho Geimer. Nekaj časa je preživel na opazovanju v psihiatrični ustanovi in 42 dni v zaporu. Nato je v naslednjem letu, prepričan, da bo sodnik dogovor o priznanju krivde zavrnil in mu prisodil visoko zaporno kazen, zapustil ZDA. Leta 2009 so ga na podlagi ameriške tiralice aretirali na letališču v Zürichu. Po desetih mesecih, ki jih je deloma preživel v hišnem priporu v svoji hiši na obrobju Gstaada, so julija 2010 švicarske oblasti zavrnile njegovo izročitev ZDA in ga izpustile na prostost. Nazadnje pa je leta 2015 njegovo izročitev ZDA zavrnilo poljsko vrhovno sodišče.

Sicer je Braun pritožbo na odločitev Akademije napovedal že v preteklem tednu, ko je njen upravni odbor sporočil svojo odločitev, sprejeto na podlagi novega pravilnika o vedenju. Ta je v veljavi od lanskega decembra in je bil oblikovan neposredno po plazu obtožb filmskega producenta Harveyja Weinsteina, ki ga je Akademija izključila iz svojih vrst že oktobra lani.

Ne izpodbija se utemeljenost odločbe

"Preprosto šokantno je, da so izločili enega izmed članov, ne da bi poskrbeli za pošteno zaslišanje," je režiserjev odvetnik pred dnevi komentiral za tiskovno agencijo Reuters. Braun je prepričan, da bi morali njegovo stranko obvestiti vnaprej. "Gospoda Polanskega bi morali opozoriti vnaprej in mu pustiti deset dni, da predstavi svojo plat zgodbe. To je nedopustno, saj niso upoštevali niti lastnih pravil." Zapisal je še: "Tukaj ne izpodbijamo utemeljenosti odločbe o izključitvi, temveč očitno neupoštevanje lastnih standardov ravnanja v vaši organizaciji, kot tudi njene kršitve standardov, ki jih nalagajo kalifornijski zakoni."

Vendar se je Akademija že v preteklem tednu odzvala na odvetnikovo napoved tožbe z besedami, da je odbor samostojen in da ima pooblastila in dolžnost, da ukrepa. Podzakonski akti Akademije določajo, da lahko "upravni odbor Akademije suspendira ali izključi vsakega člana. Za izključitev ali suspenzijo, kot je predvideno tukaj, je potrebno pritrdilno glasovanje najmanj dveh tretjin vseh članov upravnega odbora."

Sicer pa je Akademija, ki podeljuje najuglednejše filmske nagrade oskarje, na isti redni seji iz svojih vrst izključila tudi Billa Cosbyja, ki je bil nedavno obsojen zaradi hude spolne prisile.

P. G.