Skulptura iz jekla in umetnih mas, imenovana Chamber, je stala na plaži Haeundae. Vendar pa čas in sama lokacija ob morju umetnini nista prizanašala, je povedal predstavnik tamkajšnjih oblasti. Načela jo je rja zaradi slane vode, poleg tega jo je leta 2016 poškodoval tajfun. Vendar lokalne oblasti upraviteljev umetnikove dediščine o odstranitvi skulpture niso obvestile. Dennis Oppenheim svoje skulpture Chamber na sami lokaciji ni nikoli videl, saj so jo odkrili šele dva meseca po njegovi smrti leta 2011.

Ogorčenje nad južnokorejsko odstranitvijo skulpture priznanega ameriškega umetnika

Skulptura Chamber Dennisa Oppenheima

17. januar 2018 ob 18:54

Busan - MMC RTV SLO, STA

Samovolja oblasti v južnokorejskem mestu Busan, ki so odstranile skulpturo ameriškega umetnika Dennisa Oppenheima, je osupnila in razjezila mnoge. Mestne oblasti pravijo, da so le odstranile nekaj, kar je bilo mnogim trn v peti.

Gre za skulpturo, ki je stala na plaži Haeundae in jo je Dennis Oppenheim (1938—2011) ustvaril iz jekla in umetnih mas ter jo naslovil Chamber. Za skulpturo, ki je bila več kot osem metrov široka in šest metrov visoka, je Oppenheima navdihnila oblika cveta. Skulptura je stala 750.000 dolarjev in bila mišljena tudi kot turistična zanimivost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Izjemna senzorična izkušnja"

Organizatorji bienala v Busanu, ene najpomembnejših umetnostnih prireditev v Južni Koreji, ki so pripomogli k postavitvi skulpture, so delo Chamber, kjer so se mimoidoči lahko sprehodili med posameznimi cvetnimi listi, na svoji spletni strani opisali kot "izjemno senzorično izkušnjo".

Žal pa je Oppenheimovo skulpturo načel čas in tudi postavitev ob morju ji ni ustrezala, saj jo je načela rja zaradi slane vode. Poleg tega jo je leta 2016 poškodoval tajfun, je za AFP povedal predstavnik mestnih oblasti.

"Prejeli smo tudi veliko telefonskih klicev mimoidočih in prebivalcev tega območja, ki so zahtevali njeno odstranitev, saj se je iz umetniškega dela spremenilo v trn v peti," je pojasnil. To je bil za lokalne oblasti povod, da so poslali delavce, ki so skulpturo podrli, njene ostanke, večinoma jeklene cevi in plastične mase, pa so prepeljali na smetišče.

Ravnodušna odstranitev umetniškega dela

Po pisanju AFP-ja upraviteljev umetnikove dediščine o odstranitvi skulpture jim ni uspelo obvestiti, organizatorji bienala pa so zgroženi. "Nisem še slišala za tak primer," je povedala predstavnica bienala za stike z javnostmi in dodala: "Uničenje tega dragocenega umetniškega dela na tako ravnodušen način me je šokiralo in osupnilo."

Dennis Oppenheim se je rodil leta 1938 v Electric Cityju v Washingtonu, umetnost je študiral na univerzi Stanford. Nase je prvič opozoril v 60. letih preteklega stoletja z deli, s katerimi je posegal v naravo. Med drugim je ustvarjal vzorce na poljih. V 70. letih se je osredotočil na lastno telo in v performansih pogosto raziskoval skrajne meje njegovih zmožnosti.

Razstavljanje v poglavitnih institucijah

Velikim javnim delom, po katerih je danes v svetu najbolj znan, se je začel posvečati v 90. letih prejšnjega stoletja. Razstavljal je v velikih svetovnih muzejih in galerijah, med drugim v londonski galeriji Tate, muzeju Stedelijk v Amsterdamu ter muzeju ameriške umetnosti Whitney in newyorškem muzeju MoMA.

Žal pa Oppenheim svoje skulpture Chamber na sami lokaciji ni nikoli videl, saj so jo odkrili šele dva meseca po njegovi smrti.

