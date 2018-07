Okarina z Richardom Thompsonom in drugimi etnoglasbeniki sveta

Večina koncertov je brezplačnih

23. julij 2018 ob 10:52

Bled - MMC RTV SLO, STA

Svežina in kvaliteta sta ključna kriterija, ki jima pri pripravi programa festivala etnoglasbe Okarina sledi umetniški vodja Leo Ličof. Tudi letos je na Bled povabil izvajalce z različnih delov sveta, med katerimi bo večina prvič nastopila v Sloveniji. Kot obljublja, prinaša 14-dnevni festivalski paket "glasbo za vsak okus".

Festival bo danes odprl povratnik z lanske Okarine Seckou Keita, ki je polno Festivalno dvorano lani navdušil z Omarjem Soso, tokrat pa se mu bo na odru na blejski promenadi pridružila valižanska harfistka Catrin Finch. Do 5. avgusta bo nato 28. Okarina prinesla 15 koncertov skupin in izvajalcev iz Evrope ter iz Afrike, Južne Amerike in Hongkonga.

Festival se posveča predvsem etnu, etnojazzu in etnorocku, Ličof pa za pripravo programa propolisa neverjetno veliko glasbe sledi temu, kaj je popularno na svetu in kaj se pojavlja v časopisju. Po njegovih besedah za to porabi celotno zimsko obdobje, saj mora biti približno tri mesece pred začetkom festivala vse izbrano in določeno. "A treba je ostati svež, še vedno pa spoštovati kvalitete," je prepričan.

Letos je na Bled povabil folkkitarista Dimitrisa Mistakidisa iz Grčije ter omenjeni duo, v katerega sta se združila predstavnika dveh različnih kulturnih okolij – Valežanka Cathrin Finch na harfi in Senegalec Seckou Keita na kori.

Vse palete etna

Mistakidis bo nastopil na Blejskem gradu, drugi koncert v ambientu grajskega okolja pa bo izvedel Waldemar Bastos iz Angole "s svojim začarano lepim glasom", kot ga je opisal Ličof. Preostali koncerti bodo na velikem odru ob jezeru, kjer bodo nastopili Mokoomba iz Zimbabveja, Manou Gallo s Slonokoščene obale, Gato Preto iz Mozambika, Bokante iz Guadalupa, Deluxe in Guillaume Perret iz Francije, Los Mirlos iz Peruja, Dakh Daughters iz Ukrajine, Yip's Children's Choir iz Hongkonga in romunska "godba na pihala" Fanfare Ciocărlia.

Med najbolj zvenečimi imeni sta letos egipčansko-britanska glasbenica Natacha Atlas, ki združuje orientalsko in zahodno glasbo, ter britanski kitarist Richard Thompson, znan po sodelovanju s skupino Fairport Convention. Zadnji bo na Bled prišel iz ZDA, zatem ga bo turneja vodila v Belgijo na enega največjih festivalov etno glasbe v Evropi – Dranouter.

"Thompson je izredno cenjen v umetniških krogih, tako da smo zelo veseli, da ga bomo imeli tukaj. Vse to je posledica 28 let znanstev z različnimi agenti, tega, da so bili dosedanji nastopi glasbenikov na Bledu uspešni in da so vest o festivalu ponesli v svet. Večina se jih želi vrniti, tako da sem zasut s prošnjami za ponovne nastope, ker se vsi zaljubijo v kraj. Ne samo, da imamo čudovit ambient, poudarjajo tudi našo gostoljubnost," je pred letošnjo Okarino povedal Ličof.

Ob jezeru in na gradu

Večina koncertov bo ob jezeru, kjer so brezplačni, dva pa na gradu, za kar bo treba prispevati vstopnino, ki jo zaračunavajo obiskovalcem te znamenitosti. Ravno zato, ker je program namenjen različnim okusom, je Ličof prepričan, da bo festival dobro obiskan. Pri tem opozarja na podporo lokalnega zavoda za kulturo, ki je projekt "velikodušno podprl", kar je po njegovi oceni prava usmeritev, saj verjame, da mesto, ki je v tem trenutku priča množičnemu turizmu, potrebuje kakovostne prireditve.

Letos brez slovenskega izvajalca

Iz Slovenije tokrat ne bo nastopajočega, ker se pri glasbeniku, ki so ga poskušali privabiti, ni izšlo in ker iščejo predvsem ekskluzivnost, nekaj, kar izstopa, da bi lahko predstavili tujim obiskovalcem. Teh je namreč več kot polovica. "Domače glasbenike, ki so trenutno popularni, je mogoče slišati na drugih odrih po državi, tako da to ni tako vabljivo za naš festival," meni.

M. K.