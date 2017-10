Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na fotografiji je sicer notranjost Potujoče knjižnice Mirana Jarca iz Novega mesta, ki so jo na Dolenjskem kupili lani. Foto: RTV SLO / Jože Žura Dodaj v

Okolico Ptuja bo s čtivom zalagal nov bibliobus

Na Ptuju načrtujejo nakup

26. oktober 2017 ob 14:35

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Ptujska knjižnica Ivana Potrča je parafirala pogodbo o nakupu novega bibliobusa. Tega, ki ga vozijo sedaj, so začeli uporabljati že leta 2003.

Kot je ob podpisu dokumenta povedal direktor ptujske knjižnice Matjaž Neudauer, gre za eno njihovim bralcem najprijaznejših oblik dostopa do knjižničnega gradiva, saj z izjemo Ptuja nobena od drugih občin soustanoviteljic nima stacionarne knjižnice.

"Bibliobus je na terenu zelo dobro sprejet, obisk je velik, predvsem v šolah in vrtcih, pa tudi pri vseh ostalih ljudeh, ki do Ptuja morda ne morejo priti. Sedanji je star že skoraj 15 let, poleg tega ni dostopen invalidom, medtem ko bomo novega temu prilagodili," je dejal Neudauer, ki verjame, da bodo občine ustanoviteljice svoj delež prispevale, saj so župani že v začetku leta podpisali pismo o nameri.

Polovico primakne država

Vrednost naložbe glede na podatke preostalih knjižnic, ki so se nakupa v zadnjem času že lotile, je po njegovih besedah med 300.000 in 330.000 evri. Ministrstvo za kulturo bo iz proračuna zagotovilo 180.000 evrov, občine pa bodo morale zbrati nekaj manj kot polovico zneska. Ptujska kot največja med njimi bo prispevala 54.000 evrov, druge pa vsaka med 6000 in 8000 tisoč evri, odvisno od števila prebivalcev.

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj po velikosti sodi med večje slovenske splošne knjižnice, saj se lahko pohvali z več kot 350.000 enotami gradiva. Obsežno zbirko letno obogatijo z okoli 13.000 enotami, k njim pa redno zahaja več kot 12.000 članov, ki si letno izposodijo nad 500.000 enot gradiva.

Če ne more bralec do knjižnice, pride knjižnica k bralcu

Bibliobus sodi pod potujočo enoto knjižnice, ki obiskuje vseh 16 občin soustanoviteljic iz Spodnjega Podravja ter se ustavlja na več kot 50 postajališčih. Na terenu je od septembra do konca junija od ponedeljka do četrtka po vnaprej pripravljenem urniku. Potujoča knjižnica ima v svoji knjižni zbirki približno 52.000 enot gradiva, v bibliobus, ki sprejme okoli 6000 enot, pa redno umeščajo novejše in aktualno gradivo.

