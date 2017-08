Okroglih 70 Coelha, brazilskega "mistika" newageovske književnosti

Paulo Coelho praznuje 70 let

24. avgust 2017 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Eden od najbolj branih brazilskih pisateljev Paolo Coelho danes praznuje 70 let. V svoji karieri je objavil okoli 30 del, največjo slavo pa je seveda dosegel z Alkimistom. Prodal je sto milijonov knjig v več kot 150 državah sveta.

Coelhova dela so prevedena v skoraj 70 jezikov, tudi v slovenščino. Z romani, v katerih je na razumljiv in nekoliko sentimentalen način opisoval človeško hrepenenje po smislu, svojo izrazito duhovnost in prepričanje, da je z meditacijo mogoče bistveno prispevati k oblikovanju usode ljudi in sveta, je postal eden komercialno uspešnejših sodobnih pisateljev.

Paulo Coelho se je rodil v Riu de Janeiru, kjer je obiskoval jezuitsko šolo. Njegovi starši so bili zelo verni in konservativni, tako je njegovo mladost zelo zaznamovala vera. Še preden je zlezel iz pubertete, je dal Coelha njegov oče zapreti v psihiatrično bolnišnico. Po nekaj terapijah z elektrošoki je zbežal v severno pokrajino Bahia, kjer je spoznal pevca Raula Seixasa. Skupaj sta napisala več popuspešnic in eksperimentirala z mamili. "Ampak nikoli ni hotel biti besedilopisec, novinar ali kaj drugega od stvari, ki jih je počel," piše njegov biograf. "Imel je ene same sanje: postati slaven pisatelj." V imenu svojega cilja se je v sedemdesetih pobliže spoznal celo s satanizmom in z žrtvovanjem živali.

Veliko je tudi potoval po Južni in Severni Ameriki ter Evropi. Zanimal se je za različne alternativne načine življenja, med drugim za duhovno gibanje Hare Krišna.

Pozneje je prestopil v katoliško vero in po obisku španskega romarskega kraja Santiago de Compostela leta 1986 izdal prvenec Dnevnik čarovnika. Za najdonosnejšega od njegovih romanov velja Alkimist, ki so ga ob izidu leta 1988 po svetu prodali v več kot 27 milijonih izvodov. Zelo uspešno je bilo tudi delo Enajst minut, ki je leta 2003 zasedalo vrhove lestvic najbolj priljubljenih leposlovnih del po svetu.

Je prejemnik številnih nagrad in leta 2002 je postal član Brazilske akademije družbenih ved. Funkcijo ima tudi kot svetovalec Unescovega projekta, ki se ukvarja z medkulturnim dialogom, z lastnim premoženjem pa je ustanovil sklad Instituto Paulo Coelho, ki pomaga ubožnim otrokom in starostnikom ter podpira prevajanje brazilskega leposlovja v tuje jezike.

Star znanec slovenskih bralcev

V slovenščino je prevedena vrsta Coelhovih romanov, med njimi Alkimist, Ob reki Piedri sem sedela in jokala, Peta gora, Priročnik bojevnika luči, Veronika se odloči umreti, Enajst minut, Demon in gospodična Prym in Sanje treh libanonskih ceder. Nazadnje je lani izdal roman, v portugalščini naslovljen A Espia (Vohun).

Leta 2005 je obiskal Ljubljano, slovenska prestolnica pa je tudi kraj dogajanja njegovega romana Veronika se odloči umreti.

A. J.