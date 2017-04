Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! "Nagrada za življenjsko delo pomeni, da je morda napočil čas, da se lotim neživljenjskega dela," je Ternovšek duhovito pripomnil pred petimi leti, v svojem nagovoru po prejemu Glazerjeve nagrade, osrednjega priznanja mesta Maribor za dosežke na področju kulture. Foto: BoBo S sinom Aljošo, ki je tudi igralec, sta skupaj prvič nastopila leta 1993 v Mametovi igri Življenje v teatru. Foto: Mestno gledališče Ptuj V Drami SNG Maribor je Peter Ternovšek odigral več kot sto vlog in za svoje igralske interpretacije prejel številna priznanja, med drugim leta 2006 Borštnikov prstan. Foto: Drama SNG Maribor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Okroglih 70 Petra Ternovška, staroste mariborskega odra

"Čar gledališče je v tem, da se ves čas spreminja"

10. april 2017 ob 09:22

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Igralec Peter Trnovšek danes praznuje 70 let. Nosilec Borštnikovega prstana, ki je poklicno pot začel kot učitelj, je bil od leta 1971 do upokojitve leta 2007 član mariborske Drame.

Trnovška, ki je v svoji karieri odigral več kot 100 vlog v uprizoritvah, je teatrolog Vasja Predan označil za "enega najbolj odprtih in svetlih odrskih ustvarjalcev". Ta oznaka ga, kot je dejal, spremlja vse življenje, vendar ne ve, čemu jo pripisati, morda še najlažje značaju, je menil.

Je pa, kot je poudaril, vedno bolje deloval pri študijih igre, kjer je prevladovalo družinsko vzdušje in tovarištvo, pri čemer so se mu zdele vselej zanimive vse zvrsti igre, od komedije, tragedije ali drame do otroških predstav. "Večina igralcev ne mara, da se jih opredeljuje kot nadarjene za določeno zvrst. To verjetno tudi ni res. Ne poznam igralca, ki bi bil nadarjen, denimo, le za komične vloge. Si pa gledalec zapomni določenega igralca po določeni vlogi in ga želi pozneje ukalupiti," je pojasnil.

Angažma v mariborskem gledališču je sklenil leta 2007 z monodramo Sokratov zagovor. Kot je dejal, mu je predstava ogromno dala, med drugim drugačen pogled na življenje, smrt in minevanje.

Večkrat je zaigral tudi v filmskih in televizijskih vlogah. Še danes se ga kdo spomni iz filma Staša Potočnika Odprava zelenega zmaja, ki so ga posneli že davnega leta 1976, je poudaril.

Breme družinskega "izročila"

Na vprašanje, ali se je sin Aljoša za igralski poklic navdušil zaradi njega, je odvrnil, da ga ni niti spodbujal niti mu ni branil, čeprav sprva ni bil vesel, da se je tako odločil. Danes pa vidi, da je srečen. Sicer pa meni, da otroci igralcev nimajo najlažje poti, saj jih radi primerjajo s starši.

Petra Trnovška, rojenega v Mariboru, je v Dramo SNG Maribor leta 1971 povabil njen tedanji ravnatelj Branko Gombač. V kratkem času so sledile vloge, ki so ga zapisale med prepoznavna imena mariborskega in slovenskega igralskega sveta, navaja portal Sigledal.

Od slovenskih antologijskih predstav do tujih klasik

Že kmalu je za vlogo Tončka v uprizoritvi Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi iz leta 1971 prejel posebno Borštnikovo nagrado, namenjeno dosežkom mladih ustvarjalcev. Odločilno je zaznamoval uprizoritve Partljičevih iger in za vlogo Petra v O, ne, ščuke pa ne leta 1976 na Borštnikovem srečanju prejel nagrado občinstva. Dve leti pozneje je sledila Borštnikova nagrada za igro za vlogo Alana Stranga v uprizoritvi Shafferjevega Equusa.



Med vidnejšimi vlogami sta tudi vlogi Profesorja v Ionescovi Učni uri in Južka Skoka v Brešanovi Predstavi Hamleta v Spodnjem Grabonošu, za kateri je leta 1983 prejel nagrado Prešernovega sklada.

Borštnikov prstan kot krona bogato nagrajene kariere

Prejel je tudi Linhartovo plaketo, nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije, Glazerjevo listino in Glazerjevo nagrado za življenjsko delo in druga priznanja. Borštnikov prstan za življenjsko delo je dobil leta 2006.

Ob gledaliških vlogah je nastopil tudi v številnih radijskih igrah, v televizijskih dramah, nadaljevankah in celovečernih filmih, med drugim v omenjeni ekranizaciji Preglovega mladinskega romana Odprava zelenega zmaja, Letu mrtve ptice režiserja Živojina Pavlovića (1973) ter filmih Matjaža Klopčiča Vdovstvo Karoline Žašler (1976) in Moj ata, socialistični kulak (1987).

A. J.