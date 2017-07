Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sedmi pečat (1956, Seventh seal, op. a.) se dogaja na Švedskem v času, ko je deželo pestila črna kuga, s katero v filmu vitez igra šah. Kdo bo koga? Foto: Promocijsko gradivo Mineva natanko deset let od smrti legendarnega Ingmarja Bergmana. Foto: EPA Ingmar Bergman, kot ga je ujela kamera, daljnega leta 1940. Foto: EPA Sorodne novice Feministična reinterpretacija Bergmana: napovedan je film po doslej neznanem scenariju Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Okroglih deset let od smrti legendarnega režiserja Ingmarja Bergmana

Snemanje filmov je "instinkt in potreba kot hrana in pijača"

30. julij 2017 ob 17:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mineva točno deset let od smrti velikega švedskega filmskega režiserja Ingmarja Bergmana, ki se je v zgodovino zapisal s filmi Sedmi pečat (1956), Persona (1965), Prizori iz zakonskega življenja (1974) ter Fanny in Alexander (1982).

Ingmar Bergman se je rodil 14. julija 1918 v Uppsali severno od Stockholma na Švedskem. Režisersko kariero je začel s filmom Kriza iz leta 1946, prvi mednarodni uspeh pa je doživel leta 1955 s komedijo Nasmeh poletne noči. Proti koncu 50. let preteklega stoletja so njegovi filmi začeli postajati vse mračnejši. Loteval se je tematik, kot so zakonske težave, odnos med materjo in sinom, razklanost posameznika ali odsotnost Boga. V svoja dela je vključeval tudi lastne intelektualne in duhovne dileme.

Več kot tri desetletja je Bergman ustvaril povprečno po en celovečerni film na leto. Nekoč je dejal, da je zanj snemanje filmov "instinkt, potreba tako kot hrana, pijača ali ljubezen". Bergman je še posebej rad delal z igralkami in nekatere so svoje najboljše vloge odigrale prav v njegovih filmih. Med njimi so bile Maj Britt Nilsson, Harriett Andersson, Eva Dahlbeck, Ulla Jacobsson in Liv Ullmann. S številnimi igralkami se je zapletel tudi zasebno, sicer pa je bil poročen petkrat, v zakonih pa se mu je rodilo devet otrok.

Osvojil številne oskarje

Njegov film Fanny in Alexander je prejel štiri oskarje, vključno z nagrado za najboljši tujejezični film. Med Bergmanova slovita dela sodijo tudi filmi Divje jagode (1957), Molk (1962), Kriki in šepetanja (1971) ter Jesenska sonata (1978). Zadnji igrani film, ki ga je posnel, je bil Sarabanda iz leta 2003, nadaljevanje zgodbe Prizorov iz zakonskega življenja.

Za filmskega velikana so ga šteli tudi drugi ugledni kolegi, kot so Woody Allen, Martin Scorsese, Robert Altman, Francis Ford Coppola, Akira Kurosawa in Wim Wenders.

Doma na Švedskem si je Bergman šele v zadnjem obdobju ustvarjanja pridobil veljavo velikega filmskega mojstra. Ustanovili so tudi po njem poimenovano nagrado, namenjeno mladim filmskim talentom. Bergman pa se ni posvečal le filmu, temveč je bil vse življenje zavezan gledališču. Za odrske deske je zrežiral vrsto dram, predvsem igre Augusta Strindberga, svojega vzornika iz mladosti.

G. K.