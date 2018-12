Inštalacija bo končana, ko se bo led stopil, kar pa je seveda odvisno od londonskega vremena. Foto: Reuters "Led je čudovito lep - lahko ga vohaš, lahko ga poljubiš, lahko položiš roko nanj in se v bistvu dotakneš Grenlandije," pravi umetnik. Foto: Reuters Preučeval sem vedenjsko psihologijo in posledice izkušenj. Kaj pomeni nekaj izkusiti? Te to spremeni ali ne? Goli podatki spodbudijo zgolj majhne spremembe. Če hočemo torej povzročiti ogromno spremembo vedenja, ki bo potrebna za boj s podnebnimi spremembami, moramo v podatke vdahniti čustva, jih narediti bolj oprijemljive. V letu 2019 galerija Tate Modern pripravlja veliko pregledno razstavo del Olafurja Eliassona. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Ledene gore sredi Pariza - atrakcija, ki se taja Dodaj v

Umetnik grenlandske ledenike pretovoril na breg reke Temze

Ledene gmote sredi Londona kot opomin na segrevanje okolja

16. december 2018 ob 13:16

London - MMC RTV SLO

Dansko-islandski umetnik Olafur Eliasson je iz morja ob obalah Grenlandije dvignil 30 gmot ledeniškega ledu, jih pretovoril do Anglije in razpostavil v javni prosto, kjer se bodo zdaj počasi raztopili.

Inštalacija, ki jo je Eliasson naslovil Ice Watch (Ledena straža), naj bi služila kot vizualni opomin na vpliv, ki ga imajo podnebne spremembe na naše okolje.

Gmote ledu so razpostavljene na dveh lokacijah: 24 jih je v nasadu dreves pred vhodom v galerijo Tate Modern, šest pa pred londonskim sedežem podjetja Bloomberg.

Umetnik upa, da bo s svojim projektom "vdahnil čustva v stvari, ki jih ponavadi ne obravnavamo čustveno", ter hkrati vzpodbudil "velike igralce" - državo in privatni sektor in velika podjetja - da kako ukrepajo. "Vse skupaj je tako abstraktno, daleč stran na Grenlandiji, opravka ima z našimi možgani, ne pa z našimi telesi. Pogovor o okolju sem hotel iz možganov prenesti v telesa," je pojasnil za arhitekturni portal Dezeen.

Sto ton prosto plavajočega ledu je Eliasson v London pretovoril s pomočjo geologa Minika Rosinga. Kosi ledu so se že pred tem oddrobili od velike plahte in se počasi topili v morju.

Lahko se dotakneš Grenlandije

Inštalacija je v Londonu na ogled od 11. decembra, končala pa se bo, ko bo led do konca stopljen. Ljudje lahko "stopajo v interakcijo" s kepami ledu in se jih dotikajo, dokler so še pred njimi. "Led je čudovito lep - lahko ga vohaš, lahko ga poljubiš, lahko položiš roko nanj in se v bistvu dotakneš Grenlandije," pravi umetnik.

Inštalacija je namerno tempirana tako, da sovpada s podnebno konferenco v Katovicah, kjer so delegati iz 196 držav sklenili kompromis o omejevanju izpusta toplogrednih plinov po letu 2020. Eliasson bi rad spodbudil "ukrepanje javnosti" proti podnebnim spremembam. "Kulturni sektor je zelo tesno povezan s širšo družbo in mislim, da je dolžan, da se izrazi in da ubesedi svoje skrbi, kadar tako imenovani javni sektor in politika tega ne naredita. Moramo se zavedati, da imamo skupaj moč, da dosežemo sistemske spremembe."

"Od leta 2015 se je globalna raven morske gladine zaradi taljenja ledu na Grenlandiji dvignila za dva milimetra in pol. Od odkritja toplogrednega učinka leta 1896 pa do danes so se globalno temperature dvignile za več kot stopinjo. Zemlja se spreminja hitreje kot kadar koli prej," komentira Rosing. "Znanost in tehnologija sta nam omogočili, da smo destabilizirali klimo na Zemlji, ampak zdaj, ko razumemo mehanizma okoljskih sprememb, imamo tudi moč, da zaustavimo njihovo širjenje."

Kaj lahko doseže ena umetniška inštalacija?

Olafur Eliasson je v galeriji Tate nazadnje gostoval pred 15 leti z inštalacijo The Weather Project: v slavno dvorano turbin je takrat inštaliral ogromno, sijoče umetno sonce. Projekt velja za eno najbolj priljubljenih inštalacij v tej galeriji v zgodovini. Zdaj upa, da bo lahko še enkrat prepričal ljudi. "Nisem naiven, seveda ne mislim, da bo en sam projekt kar naenkrat povzročil korenit preobrat - verjamem pa, da sem del večjega gibanja."

"Zdi se mi pomembno, da lahko ljudje dejansko prislonijo uho k ledu in nenadoma dojamejo, da proizvaja zelo tiho, rezko pokljanje, saj taljenje sprošča balončke pritiska, ki so bili ujeti v led deset tisoč let. Pred deset tisoč leti je bilo v atmosferi 30 odstotkov manj ogljikovega dioksida, zato bi morale ledene gmote dišati kot zrak pred deset tisoč leti."

