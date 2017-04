Oliver Frljić: "HDZ še naprej izvaja poglobljeno fašizacijo družbe."

Režiser se je odzval na proteste ob splitski uprizoritvi

25. april 2017 ob 14:27

Split - MMC RTV SLO

Na včerajšnje burno dogajanje v Splitu ob uprizoritvi predstave Naše nasilje in vaše nasilje se je že odzval režiser Oliver Frljić, ki je sicer takrat bil v Nemčiji, vendar je pozorno spremljal, kaj se dogaja ob uprizoritvi na hrvaških tleh.

Zaradi nasprotovanja Frljičevi sporni postavitvi se je pred poslopjem Hrvaškega narodnega gledališča (HNK-ja) v Splitu zbralo okoli 300 besnih protestnikov iz različnih vetrov, njihov shod so spremljale tudi okrepljene policijske enote. Proteste so organizirale lokalne skrajne desničarske stranke ter veteranske in katoliške organizacije.

"Zaradi vulgarnega žaljenja nacionalnih in verskih čustev večine hrvaških državljanov," so splitska veteranska združenja včeraj kazensko ovadila Frljića in Igorja Ružića, selektorja programa Festivala hrvaške drame Marulićevih dnevov, v sklopu katerega so uprizorili Naše nasilje in vaše nasilje. Ob njiju so ovadili še asistentko predstave Barbaro Babačić in intendanta splitskega HNK-ja Gorana Golovka. Marulićeve dneve podpira hrvaško ministrstvo za kulturo, ki se je medtem distanciralo od predstave.

"Hrvaška, ena vodilnih sil fašizacije Evrope"

Oliver Frljić se je za hrvaški časnik Nacional že odzval na včerajšnje dogajanje in ga označil kot piko na i delovanja hrvaških institucij ter dejal, da "HDZ še naprej izvaja poglobljeno fašizacijo družbe". Vsem "političnim štorom", kakor jih imenuje, sporoča, naj se vrnejo v gozdove, iz katerih so prišli - Hrvaško pa je označil za eno vodilnih sil fašizacije Evrope.

41-letni režiser je nadalje napovedal številne uprizoritve predstave doma in v tujini, kot tudi v okviru projekta Reka - Evropska prestolnica kulture (EPK), zaradi katerega je odstopil z mesta intendanta HNK-ja Ivan plemeniti Zajc na Reki, da se je lahko pridružil ekipi EPK-ja. Ob njegovem odstopu se je na Hrvaškem omenjalo, da je gledališče zapustil zaradi nevzdržnih političnih pritiskov in groženj zaradi svojega nasprotovanja institucionalizirani desnici in konservativnim krogom na Hrvaškem, kar pa je režiser zanikal.

Kot je še povedal za Nacional, so ga na Hrvaškem že v preteklosti poskušali ustrahovati, ko so lani vdrli v njegovo reško stanovanje in v zagrebško stanovanje njegovega dekleta. Takrat je režiser v javnem pismu obtožil največjo hrvaško vladno stranko HDZ, da je prižgala zeleno luč za obračun z njim. Gonjo proti Frljiću, ki velja za enega izmed najbolj izpostavljenih gledaliških režiserjev mlajše generacije na območju nekdanje Jugoslavije, so takrat obsodili tako številni hrvaški kulturniki kot tudi nevladne organizacije, ki se bojujejo proti nestrpnosti in se zavzemajo za človekove pravice.

Včerajšnja uprizoritev se je začela s približno polurno zamudo, saj je morala policija pred tem iz gledališkega poslopja odstraniti glasne protestnike. Kasneje so ti razbili steklo na vhodu v HNK, sledila pa je še grožnja s podtaknjeno bombo v gledališču. Včerajšnja drama, v kateri so med drugim sodelovale tudi redovnice, pa se je zaključila z osemnajstimi aretiranimi, poroča hrvaški Novi list.

"Groba zloraba Festivala hrvaške drame"

Med protestniki so bili tudi nekateri splitski politiki, kot na primer Željko Kerum, ustanovitelj Hrvaške meščanske stranke (HGS) - sicer znan, kot eden najspornejših in najbogatejših Hrvatov -, ki se je prišel na shod z velikim križem okoli vratu. Župan Splitsko-dalmatinske županije Zlatko Ževrnja pa je že včeraj na svojem profilu na enem izmed družabnih omrežij zapisal: "To niso Marulićevi dnevi. To čemur smo priča in kar bomo še nekaj dni prisiljeni gledati v našem narodnem gledališču v Splitu je groba zloraba Festivala hrvaške drame Marulićevi dnevi."

Predstava je pred tem že vznemirjala v Nemčiji, Bosni in Hercegovini ter na Poljskem - razlogi za razburjenje ali slabe kritike so bili različnih državah različni. Nemce je zmotilo po njihovi oceni preveč neposredno apeliranje na krivdo vseh prebivalcev Evrope za trpljenje beguncev, kar so označili za plehko in vsebinsko prozorno politično gledališče. Na Poljskem in v Sarajevu pa je bilo domnevno blatenje simbolov katoliške vere tisto, ki je sprožilo buren odziv.

Občinstvo, ki je včeraj prišlo na uprizoritev Frljićeve predstave v splitskem HNK-ju, se je v gledališki dvorani s prepevanjem odzvalo na pesmi proustaškega pevca Marka Perkovića - Thompsona, ki so jih predvajali protestniki pred poslopjem gledališča.

P. G.