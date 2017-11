Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predstava On/a je nastala po zamisli dveh domačih uveljavljenih koreografov in plesalcev Nastje Bremec Rynia in Michala Rynie, pridružili pa so se jim še igralca novogoriškega ansambla in glasbeniki, ki z živo glasbo spremljajo pare v strastnem iskanju formule ljubezni in osebne izpolnitve. Foto: Urška Boljkovac/SNG Nova Gorica Avtorji koncepta in izbora besedil so Michal Rynia, Nastja Bremec Rynia, Ana Kržišnik Blažica in Maja Nemec. Parafrazirana besedila pa izvirajo od Bertolta Brechta, Franza Kafke, Johna O‘Donohua, Platona, Rumija, Visoke pesmi / Song of Songs in Daneta Zajca. Foto: Urška Boljkovac/SNG Nova Gorica Sorodne novice Ali gledališče potrebuje narod ali narod potrebuje gledališče? Gorici z obeh strani meje bosta skupaj postali prestolnica plesa Nova sezona novogoriškega gledališča Dodaj v

Ona in on v iskanju svoje druge polovice

Drevi premiera predstave On/a (S/He) v SNG Nova Gorica

16. november 2017 ob 13:01

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Plesno-dramska uprizoritev z mednarodno zasedbo plesalcev je nastala po zamisli dveh domačih uveljavljenih koreografov in plesalcev Nastje Bremec Rynia in Michala Rynie, pridružili pa so se jim še igralca novogoriškega ansambla in glasbeniki, ki z živo glasbo spremljajo pare v strastnem iskanju formule ljubezni in osebne izpolnitve.

Michal Rynia in Nastja Bremec Rynia, ustanovitelja MN Dance Company, ki deluje na področju popularizacije plesa med vsemi generacijami in razvija navdihujoč ter prepoznaven plesni slog, sta v koprodukciji z SNG Nova Gorica ustvarila že dve odmevni celovečerni uprizoritvi: plesno Urbane zgodbe – Soba z razgledom in Kravata (2014) ter plesno-dramsko Zarota tišine (2016). Tokrat sta se odločila za širši preplet žanrov, ki ponuja razmišljujočo, abstraktno in filozofsko predstavo o raziskovanju odnosa med moškim in žensko. Pomenljiv je naslov On/a (S/He) …

Hrepeneče iskanje svoje druge polovice

Dramaturginja predstave Ana Kržišnik Blažica o naslovu in sporočilnosti predstave zanimivo razmišlja: "Naš naslov On – Ona ima v sebi 'sleš' oziroma poševnico, ki je kot neka zareza. Po grški zgodbi, ki jo najdemo v Platonovem Simpozionu, je bog Zevs razpolovil nekdanjega androgina (moškega in žensko v eni osebi) na dvoje, s čimer je ta rod za večno obsodil na hrepeneče iskanje svoje druge polovice. Iz besede razpoloviti izhaja beseda spol (latinsko seks iz besede secere), in zato si lahko dve polovici tega bitja razlagamo kot dva različna spola, a hkrati tudi dva različna pola enega samega bitja. Potemtakem od tistih časov iščemo svoj drugi pol - moški v sebi išče svojo ženskost, ženska pa svojo moškost.

Šele ko najdemo to izgubljeno polovico, smo spet celi, popolni. Smo eno. In ravno popolnost je tista stvar, ki jo moderni človek tako zavzeto išče. Naša potreba po popolni, romantični, po tako rekoč božanski ljubezni, izhaja prav iz občutka oddvojenosti, razpolovljenosti. Vendar tisto svojo drugo polovico, ki mora biti in je popolna, tako rekoč božanska, najdemo le znotraj nas. To je druga polovica naše duše, to smo mi. Vsak partner je zgolj navaden človek. In tisto drugo polovico bomo zato uspešneje iskali kar v sebi, in v sebi našli popolnost, ki je odmev božjega v nas. Ko najdemo stik samim s sabo, je tudi stik z Njo ali Njim preprost in morda bomo ob tem ugotovili, da nismo bolj kot vse na svetu potrebovali tega, da nas nekdo ljubi, ampak to, da nekoga ljubimo."

Mednarodna avdicija plesalcev

Nastja Bremec Rynia, plesalka in koreografinja, je o izboru plesalcev povedala: "Avgusta letos smo pripravili tridnevno avdicijo za našo novo plesno predstavo. Prijavilo se je več kot dvesto plesalcev z vsega sveta. Skozi prvi izbor je prišlo štirideset plesalcev, izmed njih pa sva skupaj z Michalom izbrala štiri, ki plešejo z nama." To so Švedinja Hanna Rockner, Italijan Giordiano Orchi, Italijanka Maria Pia Taggio in domačinka Tjaša Bucik. Na odru so tudi glasbeniki, skupina Viperstone s solistom in plesalcem Janom Valentinčičem.

Plesu in živi glasbi so dodali tudi igro. Michal Rynia, življenjski partner Nastje, plesalec in koreograf: "Res je, že drugič smo se odločili, da ples prepletemo z živo igrano besedo, ki podpre gib. Predstava z igralci dobi dodatno razsežnost, še globljo sporočilnost. Skozi raziskovanje giba, igro in petjem poglobljeno iščemo drug drugega s hrepenenjem biti eno." Igralca v predstavi On/a pa sta Maja Nemec in Jure Kopušar, tudi vokalist skupine Viperstone. Nemčeva že drugič sodeluje z Nastjo in Michalom. Nad simbiozo giba in igre je navdušena: "Mi igralci velikokrat pozabljamo na svoje telo. Igramo predvsem s svojim glasom in izraznostjo obraza. Treba pa je igrati s celotnim telesom. Naše telo je pravzaprav struna, ki najlepše zavibrira, ko zaigramo nanjo v celoti. Pri plesalcih pa me najbolj fascinira to, kako pravzaprav mislijo s telesom …"

Krstna izvedba predstave On/a je na Velikem odru SNG-ja Nova Gorica drevi ob 20. uri.

Mojca Dumančič, Televizija Slovenija / foto: Urška Boljkovac (SNG Nova Gorica)