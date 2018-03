Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Gustav Klimt, Johanna Staude, 1918 (nedokončano), Belvedere, Dunaj. Foto: Belvedere, Dunaj. Razstava bo v Spodnjem Belvederu na ogled do 26. avgusta. Foto: Johannes Stoll © Belvedere, Vienna József Rippl-Rónai, Marš francoskih vojakov, 1914. Foto: bpk / RMN - Grand Palais / Patrice Schmidt Dodaj v

Onkraj Klimta: velikan dunajske secesije in sodobniki, ki so oblikovali tedanje likovno prizorišče

Z deli Ivana Meštrovića

26. marec 2018 ob 11:27

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Leto 1918 je bilo na Dunaju posebno tragično – poslovili so se Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner in Koloman Moser, štirje ključni predstavniki dunajske secesije. S tem in tudi drugimi zgodovinskimi okoliščinami se je na neki način končala neka doba, ki pa vseeno ne pomeni konca dejavne avstrijske ustvarjalnosti. Prelomno obdobje te dni osvetljujejo v Spodnjem Bevederu.

Na dunajskem razstavišču so na ogled postavili razstavo Onkraj Klimta – novi horizonti v Srednji Evropi, ki združuje 80 del – olj na platnu, skulptur, risb in plakatov, ki so jih med letoma 1914 in 1938/9 ustvarili avstrijski umetniki in umetniki iz drugih držav srednje Evrope. "Slavni umetniki Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner in Koloman Moser so preminili leta 1918, ki ga označujejo kot konec obdobja dunajske secesije. Leta 1918 se je končala tudi prva svetovna vojna, kar je obenem pomenilo konec Donavske monarhije ter nastanek novih držav v srednji Evropi," je ob predstavitvi postavitve dejala direktorica muzeja Stella Rolling.

Postavitev združuje dela umetnikov različnih generacij. Po besedah kustosa Alexandra Kleeja se je v obdobju med obema vojnama med umetniki razvilo živahno mednarodno sodelovanje, umetniki so bili zelo kozmopolitsko naravnani. "Umetnikom tega časa politične meje niso pomenile tudi umetniških mej," je poudaril.

Poleg Klimtovih in Schielejevih umetnin so na razstavi na ogled tudi dela Oskarja Kokoschke, Maxa Oppenheima, Lajosa Tihanyija, Josefa Čapka in Friza Wotruba. Zastopani so tudi trije hrvaški umetniki – Ivan Meštrović, Vilko Gecan in Milivoj Uzelac. Meštrović je predstavljen z bronasto skulpturo Virgo vestalis, Gecan z oljem na platnu z naslovom Cinik, Uzelac pa z oljem na platnu Avtoportret v baru.

Razstava osvetljuje obdobje z več tematskimi sklopi – Od jugendstila do ekspresionizma, Umetniške oblike in abstrakcija, Meditacija in fantastika, Nadrealizem in transnacionalno gibanje, Bauhaus, Novi realizem, vojna in uničenje, Pot novemu ustvarjanju od humanizma do nacionalizma in bestialnosti diktature nacističnega režima.

Po Dunaju tudi v Bruslju

Dela za razstavo so prišla iz več pomembnejših muzejskih zbirk, med drugim iz pariškega Muzeja d'Orsay, Muzeja lepih umetnosti v Budimpešti in dunajske Albertine. Največ jih prihaja je iz bogatega fundusa muzeja Belvedere, ki se med drugim ponaša z največjo zbirko Klimtovih del na svetu. V njem hranijo tudi znamenito sliko Poljub, ki je del stalne postavitve v muzeju.

Postavitev bo v Spodnjem Belvederu odprta do 26. avgusta, zatem pa se seli še v Palačo lepih umetnosti v Bruslju.

M. K.