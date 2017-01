Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nekaterim ukradenim kovancem je policija na sled prišla preprosto tako, da so se oglasili na "sumljive" oglase na spletu. Foto: Guardia Civil V Grčiji so oblasti zasegle del otomanskega nagrobnika, bizantinske artefakte in ikono sv. Jurija iz 18. stoletja (na fotografiji). Foto: Guardia Civil Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Operacija Pandora stopila na prste evropskim tihotapcem umetnin

Europol v 18 državah zasegel več tisoč zgodovinskih artefaktov

23. januar 2017 ob 14:17

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Policisti v 18 evropskih državah so v skupni operaciji Europola zasegli več kot štiri tisoč umetniških del in arheoloških predmetov. V mednarodni raciji so aretirali 75 ljudi, je sporočila evropska policijska agencija.

Operacijo Pandora so pod vodstvom ciprske in španske policije izvedli v oktobru in novembru lani. Njen cilj je bila zajezitev kriminalnih skupin, ki v Evropi tihotapijo umetniška dela in druge predmete. Izjava za javnost, ki jo je podala španska policija, navaja, da so storilci predmete tihotapili z vojnih območij, več pa je bilo tudi takih, ki so bili nakradeni iz muzejev.

Zasegli so več kot 3.500 artefaktov, med katerimi je bila skoraj polovica arheoloških predmetov. Med operacijo so našli tudi več kot 400 kovancev iz različnih zgodovinskih obdobij. (Nekatere so izsledili preprosto tako, da so se odzvali na "sumljive" oglase na spletu.)

Samo v španskem mestu Murcia so denimo našli 500 zgodovinskih artefaktov, med njimi tudi 19 predmetov, ki so bili leta 2014 ukradeni iz tamkajšnjega mestnega arheološkega muzeja. V Grčiji so oblasti zasegle del otomanskega nagrobnika, bizantinske artefakte in ikono sv. Jurija iz 18. stoletja.

Slovenija pri operaciji ni sodelovala

V operaciji so sodelovali tudi policisti ali strokovnjaki iz Avstrije, Nemčije, Belgije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Nemčije, Italije, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Srbije, Švice, Velike Britanije in z Malte ter mednarodni organizaciji Unesco in Svetovna carinska organizacija.

A. J.