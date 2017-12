Opozicijski svetniki kritični do prodaje Celice. Janković jih poziva, naj hostel prevzamejo sami.

Zaradi hostla Celica burno na seji mestnega sveta

18. december 2017 ob 18:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Napovedana prodaja hostla Celica je povzročila burno razpravo tudi na mestnem svetu. Svetnica Levice Nataša Sukič je župana Zorana Jankovića pozvala, naj ustavi postopek prodaje, župan pa je opozicijske svetnike pozval, naj sami prevzamejo vodenje hostla.



Nataša Sukič je na seji poudarila, da je Hostel Celica sestavni del avtonomne kulture cone Metelkova mesto in zato predstavlja zaščiteni objekt kulturne dediščine ter svetovno prepoznani zgled kulturne in urbanistične prakse. Zato so v Levici kritični do odločitve, da se nepremičnina proda, namesto da bi si občina prizadevala za ohranjanje svojega vpliva, zato je župana pozvala, naj nemudoma ustavi vse postopke prodaje hostla.

Vodja mestnega oddelka za kulturo Mateja Demšič je na seji spomnila, da hostel ni bil prodan, prodaja pa je bila predvidena v vseh proračunskih dokumentih, tako za letošnje kot prihodnje leto. "Kar zadeva kulturno dediščino, jo mesto vzame kot svojo primarno nalogo," je poudarila. Opozorila je tudi, da mora biti varovanje kulturne dediščine enotno ne glede na to, ali je stavba v zasebni ali javni lasti.

Župan pa je poudaril, da je hostel ves čas v najemu in še lani so potekala pogajanja, da bi hostel prevzela študentska organizacija ali občina. Na kritike iz opozicije pa je odgovoril s pozivom, naj SMC, Levica in SDS oblikujejo svojo skupino in prevzamejo hostel. Janković je v odgovoru Sukičevi še očital, da se v Levici za Celico niso zanimali, dokler zgodba ni prišla v medije. Sukičevi je v bran stopilo več svetnikov mestne opozicije, a je Janković razpravo končal.

L. L.