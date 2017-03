Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ogled plesnih miniatur dvodnevnega tekmovanja je brezplačen. Foto: JSKD Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Opus: sto mladih plesalcev stopa svojim sanjam naproti

Državno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev

11. marec 2017 ob 13:47

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Centru kulture Španski borci se več kot sto mladih plesalcev izraža s plesnimi gibi. Odvija se dvodnevno državno tekmovanje Opus 1 - plesna miniatura 2017, ki je letos posvečen temi uresničevanje plesnih sanj.

Nastopajoči, stari od 8 do 24 let, se predstavljajo v različnih starostnih skupinah v kategorijah solo in duet. Člani žirij so Aja Zupanec, Jure Masten, Nataša Živkovič, Jana Menger, Ivan Mijačević in Evin Hadžialjević.

Plesna miniatura je mala plesna oblika, časovno omejena na od dve do pet minut, tekmovanje pa je namenjeno spodbujanju mladih plesalk in plesalcev k samostojnemu ustvarjanju avtorskih solov ali kompozicij za največ dva plesalca.

Izvirne koreografije mladih talentov

Organizator dogodka Javni sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) želi s prireditvijo opozoriti na mlade plesne talente, ki ustvarjajo izvirne koreografije in navdušujejo občinstvo z neposrednostjo in bogastvom svojih plesnih izpovedi. Številni nekdanji udeleženci tekmovanja se danes plesno izobražujejo v tujini ali pa so že uveljavljeni profesionalni plesni ustvarjalci.

Z vsakoletnimi predpisanimi temami želijo mlade plesalce spodbuditi h kritičnemu razmišljanju o posameznih vprašanjih ter jim predstavljale povod za spoznavanje, raziskovanje in ustvarjanje. Letošnja tema Sanjaj in to uresniči! spodbuja raziskovanje sanj, ki so že od nekdaj čudovit vir idej in navdiha za umetnike. Vstop na prireditve je brezplačen.

M. K.