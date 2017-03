Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sklep na novo ureja tudi postopek volitev predstavnikov delavcev in prenehanje njihovega članstva. Foto: BoBo Orkester Slovenske filharmonije, ki ne želi več sodelovati s šefom dirigentom Urošem Lajovicem, bo prihodnji teden glasoval o ponovni stavki. Foto: BoBo Glede sprejetih sprememb sklepa o ustanovitvi SF-ja v orkestru ministrstvu za kulturo očitajo, da se pri pripravi predloga sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF ni posvetovalo z njimi, kot je bilo dogovorjeno, ter da jih ni obvestilo, ko je bil predlog pripravljen. Foto: BoBo Ministrstvo za kulturo vztraja pri zamenjavi direktorja SF-ja Damjana Damjanoviča s 1. julijem. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Orkester SF-ja s spremembami sklepa o ustanovitvi zavoda zadovoljen, a z nekaj pripombami

Nov sklep razširja članstvo sveta zavoda

8. marec 2017 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je sprejela spremembe sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija, s katerim med drugim vzpostavlja možnost sodelovanja zaposlenih v postopku imenovanja in razrešitve pomočnika direktorja za vodenje umetniško-strokovnega dela za področje orkestra oziroma zbora.

Sprememba poleg tega razširja članstvo v svetu javnega zavoda s petih na šest članov. Po novem bodo torej svet sestavljali štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje vlada na predlog pristojnega ministra, in dva predstavnika delavcev javnega zavoda.

Kot je pojasnila vlada, sklep na novo ureja tudi postopek volitev predstavnikov delavcev in prenehanje njihovega članstva. Prav tako določa, da mora pred imenovanjem in razrešitvijo pomočnika direktorja za vodenje umetniško-strokovnega dela za področje orkestra oziroma zbora direktor pridobiti mnenje orkestra oziroma zbora. Če pomočnik direktorja ne opravlja nalog šefa dirigenta oziroma zborovodje, je direktor dolžan pred izbiro šefa dirigenta oziroma zborovodje pridobiti mnenje orkestra oziroma zbora. Mnenje morata podati v 15 dneh od prejema zaprosila, sicer se šteje, da se z imenovanjem oziroma razrešitvijo strinja, še navaja vlada.

V orkestru zadovoljni s spremembami

V orkestru Slovenske filharmonije so s sprejetimi spremembami načeloma zadovoljni, imajo pa nekaj pomislekov oziroma pripomb. Kot je dejala vodja stavkovnega odbora SF-ja Marina Kopše, ministrstvu za kulturo očitajo, da se pri pripravi predloga sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF-ja ni posvetovalo z njimi, kot je bilo dogovorjeno. Prav tako, da jih ni obvestilo, ko je bil predlog pripravljen. Poleg tega z ministrstvom še vedno ni bil sklenjen dogovor o poteku reševanja krize v SF, je dejala.

"Že to, da imamo možnost podati mnenje, je korak naprej"

V orkestru se obenem bojijo, da bi v prihodnosti ponovno prišlo do težav, saj imajo glede na spremenjeni ustanovitveni akt zaposleni v postopku imenovanja in razrešitve pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela za področje orkestra oziroma zbora možnost podati mnenje, ki ni obvezujoče, in ne soglasja. "Če na položaj direktorja SF –ja ponovno pride nekdo, ki ne bo prisluhnil orkestru, kot je v primeru Damjanoviča, lahko ponovno pride do velikih nesporazumov," je dejala Marina Kopše in dodala, da je sicer že to, da imajo možnost podati mnenje, korak naprej.

Orkester bo prihodnji teden glasoval o ponovni stavki. V primeru, da bo izglasovana, bo trajala od 27. do 31. marca. Stavkovni odbor orkestra SF-ja je šefu dirigentu Urošu Lajovcu predlagal, da orkester z njim odigra še zadnji predvideni abonmajski koncert 30. in 31. marca in da se na ta način sporazumno in dostojno razidejo. Vendar Lajovic ponudbe ni sprejel, saj želi dirigirati vse svoje predvidene koncerte do konca sezone in nadaljevati sodelovanje z orkestrom v naslednji sezoni. Zato so se po besedah Marine Kopše na današnjem sestanku dogovorili o glasovanju. Kot je še povedala, so Lajovicu to, da z njim odigrajo omenjeni abonmajski koncert, predlagali tudi na željo ministra za kulturo Toneta Peršaka, da bi se na ta način dostojno razšli.

Z vprašanjem, kaj bo z marčevskim abonmajskim koncertom, so se obrnili tudi na direktorja SF Damjana Damjanoviča, od katerega pa do danes niso dobili odgovora. Kot je še povedala Marina Kopše, naj bi ga po neuradnih govoricah vodil drug dirigent. "Vendar pa nas direktor ignorira oziroma zavlačuje zadeve, zato smo se glede na izkušnje, ki jih imamo z njim, odločili, da bomo izvedli glasovanje o stavki," je povedala in dodala, da sicer vaje orkestra potekajo normalno in z drugimi dirigenti.

Glede Damjanoviča, ki kljub zahtevi orkestrašev, da odstopi, vztraja na mestu direktorja SF-ja, upajo, da bo minister Peršak naredil kakšen odločnejši korak. Veliko upanje polagajo tudi na novi svet SF-ja, ki naj bi začel delovati v 45 dneh od spremembe sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SF, je še dejala. Ministrstvo za kulturo sicer vztraja pri zamenjavi direktorja Damjanoviča s 1. julijem.

M. K.