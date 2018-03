Osebna rast kot dolžnost in vseživljenjski proces: Hessejev Demian na odru APT-ja

Predstava po motivih razvojnega romana iz leta 1919

9. marec 2018 ob 16:17

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Demian, Hessejev primer intimne zgodbe, ki se prepleta med stvarnostjo telesnega, človečnosti in njegove duše, je poezija v besedi in ideji ter prva uprizoritev v sezoni Anton Podbevšek Teatra, posvečeni velikim in prelomnim osebnostim.

Matjaž Berger, ravnatelj APT-ja, je ob predstavitvi gledališke sezone povedal, da je letošnji gledališki program s štirimi uprizoritvami posvečen ljudem, ki so s svojimi dejanji "spremenili kontekst svojega življenja in kontekst reprezentacije" in so hkrati prispevali k družbenim prelomom. Kot je še povedal Berger, so se v gledališču odločili za določeno usmeritev, ker je "sodobni čas poln negativnega", predstavili pa bodo "posameznike in mislece, ki so skozi različne boje prišli do afirmativnega in do tega, kaj pomeni v vsakdanjem življenju drža, gesta in simbolno".

Nova refleksija branja revolucionarnega dela

Predstavo, nastalo po motivih mladinskega romana Demian nemškega književnika Hermanna Hesseja, je na oder APT-ja postavila režiserka, plesalka in koreografinja Jana Menger, v njej pa nastopata Nina Ivanišin in Klemen Janežič. Predstava v nastajanju ustvarja novo refleksijo branja tega Hessejevega revolucionarnega besedila. Poglablja in odpira polje vprašanj identitete, spola, lastne eksistence in možnost simbioze v svetu, kjer poznamo grozodejstva, ki se zrcalijo v vojni, samomorih ali drugih oblikah življenja in želje po preživetju.

Kaj pomeni odraščati v ekstremnem času

Hessejev revolucionarni roman tematizira obdobje odraščanja v ekstremnem času, ko spoznavamo svoje telo, funkcije, in v času, ko spoznavamo zunanjost sveta, z vojno kot sploh največjo grozoto na čelu. Slutnja spremembe, slutnja zrelosti zaradi izkušnje, ki je tako imenovani greh, v nekaterih primerih vzbuja sram ali celo gnus. Kljub temu tudi Hessejev glavni lik uporablja nekatere strategije za dosego določenega izkustva zaradi strmenja k družbenemu sprejetju, pa tudi zaradi lastne neprepričanosti, ki nas sili k sprejemanju napačnih odločitev.

"Narava se z (r)evolucijo prilagaja in človek, ki je del nje, ni nobena izjema. Človek je kot ptič, ki se trga iz jajca. Naša lupina, ki je najprej ščit, nato pa ovira. Kot pravim, treba je poznati svoj teritorij in z njim preživeti, tako je tudi z našim nagonom, pokazati se v najboljši luči, pa čeprav je zato treba lagati ali celo ubijati. Ubija se povsod. Ubijanje še vedno traja. Ubijanje je, dokler se bomo zato odločali. Ubijamo svoje želje, bližnje in notranji mir," so med drugim zapisali v APT-ju.

Izhajanje iz koncepta dvojnosti

Demian je Hessejev primer intimne zgodbe, ki izhaja iz koncepta dvojnosti. Gre za prepletanje med stvarnostjo telesnega, človečnosti in njegove duše. "Koncept dvojnosti, ki ga zastopata pisatelj in režiserka v postavljanju po motivih, se vodi skozi določen vzorec gibanja, ki je ena od lastnosti posameznika, ne samo notranja zavest, tako se poglablja pomen dvojnosti, ki ga Hesse že izraža z besedo, mi pa mu posodimo še živo telo performerja. Razdvojenost hkrati predstavlja enotnost, saj eno brez drugega ne gre. Tako sta Sinclair in Demian na polju menjavanja vlog, ki ju ne definira spol, temveč dramska izkušnja in ugotovitev ter presoja določenih dramskih konfliktov, preobratov ali presenečenj," še beremo v najavi.

Dramatizacijo Demiana podpisuje Eva Mahkovic, scenografijo Niko Novak, kostumografijo Bjanka Adžić Ursulov, glasbo pa Matevž Kolenc.

Premierna uprizoritev predstave Demian v Anton Podbevšek Teatru v Novem mestu je napovedana drevi ob 20. uri.

P. G., foto: Nastja Vidmar