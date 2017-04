Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Miha Vipotnik, Videogram 4, 1979 - z razstave Večmedijske prakse in produkcijska prizorišča, ki je na ogled v MSUM-ju. Foto: MSUM Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Osemdeseta - od diskokluba do televizije

Oddaja Platforma drevi ob 23.00 na TVS 1

10. april 2017 ob 16:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prodor videa, predvsem pa glasbenega videa na male zaslone je televizijo za vselej spremenil. Kako so skupine Pankrti, Borghesia in Laibach ter umetniki Srečo Dragan, Miha Vipotnik, Marko Kovačič in Keller z videom transformirali televizijo in kulturo, je eno izmed vprašanj, na katera poskuša odgovoriti nocojšnja oddaja Platforma.

Tokratna monotematska oddaja je nekaj posebnega, saj ne nastaja kot refleksija aktualnega kulturnega dogajanja, ampak je nastala kot njen del. Na neki način je namreč prizorišče razstave Osemdeseta – večmedijske prakse in produkcijska prizorišča, ki so jo pretekli teden odprli v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Oddaja, ki jo podpisuje avtorica Saša Šavel Burkart, režijo pa Jaka Šuligoj, je zato daljša, z njo pa bomo lahko prvič po 34 letih videli posnetke kronik Video Bienala CD, ki so bili ves ta čas na U-matikih v arhivu Cankarjevega doma.



Oddaja med drugim osvetljuje vlogo, ki jo je imel edinstveni festival Video bienale, ki je potekal v Cankarjevem domu. Umetniki so razgradili sliko televizije in jo uporabljali kot orodje za nov umetniški izraz, v ljubljanski alternativni sceni pa so želeli delati svojo televizijo, ki bi bila drugačna od državne televizije, takratnega ideološkega aparata države.

Razmišljanje o povezavi med alternativno sceno, umetnostjo in televizijo v osemdesetih, ko je prišlo do radikalnega zlitja avdiovizije, kot je nismo bili vajeni, in možnosti kombinacije različnih izraznih sredstev od eksperimentalnega filma, performansa in popularne kulture je bila popotnica k zasnovi tokratne oddaje, ki si jo lahko ogledate nekaj čez 23.00 na 1. programu Televizije Slovenija.

M. K.