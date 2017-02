Oskar Werner je bil avstrijski gledališki igralec, ki je kljub vlogam v mnogih znanih filmih, kot so na primer Ladja norcev, Jules in Jim ali Fahrenheit 451, vse življenje ostal zapisan gledališču. Je dobitnik zlatega globusa za stransko moško vlogo, deležen pa je bil tudi več nominacij za oskarja, bafto in tudi za več zlatih globusov. Foto: IMDb