Oskarjevska Akademija iz svojih vrst izločila Billa Cosbyja in Romana Polanskega

Šele tretja in četrta izključitev v zgodovini organizacije

4. maj 2018 ob 08:05

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Ameriška Akademija filmske umetnosti in znanosti je preklicala članstvo igralca Billa Cosbyja in režiserja Romana Polanskega, njen upravni odbor pa "podpira etične standarde, ki od članov zahtevajo upoštevanje vrednot človeškega dostojanstva".

Upravni odbor najpomembnejše svetovne filmske organizacije je odločitev za izključitev sprejel na podlagi svojega novega pravilnika o vedenju, ki ga je oblikoval decembra lani, neposredno po izbruhu škandala okrog Harveyja Weinsteina. Na torkovem zasedanju je tako glasovanje odločilo, da bosta Cosby in Polanski prva člana, ki ju bodo izključili zaradi neupoštevanja pravilnika. Roman Polanski je bil član Akademije od leta 1969, Bill Cosby pa od leta 1996.

"Odbor še naprej podpira etične standarde, ki od članov zahtevajo, da se upoštevajo vrednote Akademije, med njimi spoštovanja človeškega dostojanstva," so zapisali v uradni izjavi. V Akademiji je osem tisoč članov, ki s svojimi glasovi vsako leto izberejo dobitnike oskarjev.

Novi pravilnik je Akademija preizkusila že v marcu, ko je naslovila pritožbo proti trenutnemu predsedniku Johnu Baileyju. Po preiskavi primera so člani presodili, da pritožba ni legitimna, Bailey pa ostaja na svojem položaju.

Oskarja ne bodo preklicali

Petkratni oskarjevski nominiranec Roman Polanski bo lahko obdržal oskarja, ki ga je leta 2003 prejel za režijo vojne drame Pianist. Nagrade sicer takrat ni mogel prevzeti osebno, saj je begunec pred roko zakona - v Ameriko se ni vrnil že vse od leta 1978, ko je priznal, da je imel spolne odnose s 13-letnim dekletom. Primer proti Polanskemu je še vedno odprt, zato mu grozi zaporna kazen, če se vrne v ZDA ali če ZDA dosežejo njegovo izročitev. Pred petnajstimi leti je namesto Polanskega kipec sprejel podeljevalec Harrison Ford, dvorana pa je nagrado pozdravila s stoječimi ovacijami.

Prejšnji teden je porota odločila, da je Bill Cosby kriv spolnega napada na Andreo Constand. To je bilo sicer že drugo sojenje Cosbyju zaradi istega zločina, saj je bilo lansko razveljavljeno zaradi neodločene porote. "Ameriški ata" Cosby, ki je zgodovino televizije pisal predvsem s serijama I Spy in The Cosby Show, nikoli ni dobil nobene nagrade Akademije, čeprav je bil v sedemdesetih dejaven tudi na filmskem področju (med drugim je nastopil v komedijah Uptown Saturday Night in Mother, Juggs & Speed). Cosbyja je napada obtožilo več kot 60 žensk; številne od njih so tudi pričale na nedavno končanem sojenju.

Televizijska akademija še ni preklicala članstva

V torek je s svojega seznama nagrajencev Dvorane slavnih Cosbyjevo ime umaknila tudi Televizijska akademija; igralčevega kipa, ki je nekoč stal v veži in so ga umaknili med prenovami, pa ne bodo vrnili na staro mesto. Kljub tem ukrepom pa je Cosby za zdaj še naprej član Televizijske akademije. Inštitucije, ki so Cosbyju podelile častne doktorate, denimo univerzi Yale in Temple, kjer je tudi študiral, so naslove prav tako že preklicale.

Polanski se bo pritožil

Odvetnik Romana Polanskega Harland Braun je že napovedal, da se bo njegova stranka na odločitev pritožila. "Preprosto šokantno je, da so izločili enega izmed članov, ne da bi poskrbeli za pošteno zaslišanje," je komentiral za tiskovno agencijo Reuters. "Gospoda Polanskega bi morali opozoriti vnaprej in mu pustiti deset dni, da predstavi svojo plat zgodbe. To je nedopustno, saj niso upoštevali niti lastnih pravil." Organizacija se je že odzvala, češ da je odbor samostojen in da ima pooblastila in dolžnost, da ukrepa. Cosbyjev odvetnik se na prošnje za komentar še ni odzval.

Samo štirje nečastno odpuščeni v celi zgodovini

Akademija je v svoji zgodovini pred letošnjim primerom izključila le dva člana, najprej leta 2004 igralca Carmina Caridija, ker je sosedu, ki je bil spletni pirat, dal videokasete s 60 filmi, ki so se tisto leto potegovali za oskarje. Oktobra lani je bil nato izločen Harvey Weinstein, Akademija pa je s tem po lastnih besedah "poslala sporočilo, da je obdobje namernega ignoriranja in sramotne sokrivde pri spolnem plenilstvu in nadlegovanju na delovnem mestu v tej industriji konec".

A. J.