Oskarjevski zmagovalec Mesečina kmalu v Kinodvoru

Prelomna zmaga filma o temnopoltem geju

2. marec 2017 ob 11:29,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 12:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dobra novica za vse tiste, ki bi želeli še čisto svežega dobitnika oskarja za najboljši film videti na velikem platnu: Mesečina v Kinodvor prihaja 9. marca.

Drama v režiji Barryja Jenkinsa, ki je zanjo skupaj s Tarellom Alvinom McCraneyjem napisal scenarij po McCraneyjevi nikoli uprizorjeni polavtobiografski drami In Moonlight Black Boys Look Blue (V mesečini so črni fantje videti modri), je poleg najbolj zaželenega kipca večera slavila prav v kategoriji za prirejeni scenarij, oskarja pa je v tisti za najboljšo moško stransko vlogo dobil še Mahershala Ali.

Film predstavlja tri obdobja v življenja osrednjega lika Chirona, tematizira njegovo težavno odraščanje v revni soseski Miamija z mamo odvisnico, spoprijemanje z lastno seksualnostjo in fizično zlorabo, ki jo doživi zaradi istospolne usmerjenosti.

Chirona v treh starostnih obdobjih igrajo Trevante Rhodes, Ashton Sanders in Alex Hibbert. Igralci se pred snemanjem na željo režiserja med sabo niso srečali nikoli, saj ni želel, da bi nezavedno začeli oponašati drug drugega. Naomie Harris, odlična v vlogi Chironove mame, ki jo odvisnost od cracka pahne v prostitucijo, sprva vloge ni želela sprejeti, saj se ji je zdelo, da gre za le še eno stereotipno upodobitev črne ženske, na koncu pa sta jo vseeno prepričala scenarij in režiserjeva odprtost. Na koncu ji je vloga prinesla tudi nominacijo za oskarja. Osrednjo zasedbo poleg Mahershale Alija zaokrožata še Andre Holland in Janelle Monae.

Mesečina, slavila je tudi na zlatih globusih v kategoriji najboljše drame, je prvi film z v celoti temnopolto zasedbo, prvi film z LGBT-tematiko in film z drugim najnižjim prihodkom v ameriške kinoblagajne (za Bombno misijo), ki je dobil oskarja za najboljši film, Ali pa je prvi igralec muslimanske veroizpovedi, ki je dobil zlati kipec v kateri od igralski kategorij.

Prilagamo "osebno izkaznico" filma, ki je bila del našega oskarjevsko obarvanega nabora prispevkov MMCpodrobno, in napovednik.

