Oskarji: resnobno ozračje, poziv k spremembam in pričakovano zmagoslavje Oblike vode

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 35 glasov Ocenite to novico! Letošnja sezona nagrad je bila nadpovprečna predvsem zato, ker je odprla vrata za mnoštvo različnih zgodb; do zadnjega dneva ni bilo jasno, v katero smer se bo nagnila tehtnica Akademije. Na koncu je slavil Guillermo del Toro z Obliko vode. Foto: Reuters Nova igralska generacija, ki se je za večnost vpisala v oskarjevsko zgodovino. Foto: Reuters Guillermo del Toro je po Alfonsu Cuaronu in Alejandru Inarrituju še tretji z oskarjem ovenčani mehiški režiser. Foto: Reuters Frances McDormand bi morala, tako meni Jimmy Kimmel, "naslednje leto dobiti emmyja za govor, ki ga je imela letos na oskarjih". Foto: Reuters Allison Janney je oskarja dobila za vlogo "mame iz pekla", LaVonne Harding. Foto: Reuters Zmaga Sama Rockwella najbrž ni presenetila nikogar. Foto: Reuters Prvo - in edino - veliko presenečenje večera je bil oskar za najboljši izvirni scenarij: dobil ga je Jordan Peele za Zbeži!. Foto: Reuters Hočete vedeti, koliko pojma ima Hollywood o ženskah? Posneli smo film z naslovom Kar ženske hočejo - in glavno vlogo zaupali Melu Gibsonu. Jimmy Kimmel Jimmy Kimmel je svoje drugo leto v voditeljski vlogi speljal brez večjih težav, a tudi brez presežkov. Foto: Reuters Letošnje leto si bomo zapomnili kot leto, ko so moški tako zelo zamočili, da so ženske začele hoditi z ribami. Jimmy Kimmel Mary J. Blige je prva ženska v zgodovini,sočasno nominirana v kategoriji stranske vloge in najboljše pesmi (Mighty River). Foto: Reuters Prihajam iz Pakistana in Iowe: dveh krajev, ki ju noben Američan ne zna najti na zemljevidu. Ste vedeli, da je Kumail Nanjiani samo moje odrsko ime? Moje pravo, pakistansko ime je Chris Pine. Kumail Nanjiani Kumail Nanjiani in Lupita Nyong'o, ki sta skupaj podelila oskarja za scenografijo, sta z odra izrekla svojo podporo "sanjačem" - torej potomcev priseljencev, ki so na udaru Trumpove administracije. Foto: Reuters Vse imamo zgodbe, ki jih hočemo povedati, in projekte, ki jih skušamo financirati. Ne klepetajte z nami na zabavah; pridite na sestanke v naše pisarne! Frances McDormand Po neverjetnih 13 neuspešnih nominacijah je svoj trenutek na odru naposled dočakal legendarni direktor fotografije Roger Deakins. Foto: Reuters V domovini precej kontroverzni čilski film Fantastična ženska je v močni mednarodni konkurenci dobil prestižnega oskarja za tujejezični film. Režiser Sebastián Lelio se je na odru poklonil zvezdnici Danieli Vegi, ki je dramo navdihnila. Daniela je bila prva odkrito transspolna oseba na oskarjevskem odru v zgodovini. Foto: Reuters "Motivacija" za čim krajši zahvalni govor je bil vodni skuter. Na koncu ga je dobil kostumograf Mark Bridges (Helen Mirren pa verjetno ni smel odpeljati s seboj.) Foto: Reuters Reuters/ V enem od ne najbolj posrečenih skečev se je Jimmy Kimmel pogovarjal z devetletno različico samega sebe. Dodaj v

Oskarji: resnobno ozračje, poziv k spremembam in pričakovano zmagoslavje Oblike vode

Končno oskar za Rogerja Deakinsa

5. marec 2018 ob 02:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

V "letu, ko so moški tako zelo zamočili, da so ženske začele hoditi z ribami", je oskarja za najboljši film dobila Oblika vode, nostalgična pravljica o ljubezni med nemim dekletom in morsko pošastjo. Njen avtor Guillermo del Toro je četrtega oskarja za režijo v zadnjih šestih letih poslal v Mehiko. Tudi med drugimi nagrajenci ni bilo večjih presenečenj.

V letu, v katerem je zapihal svež vetrič skozi tradicionalno togo oskarjevsko kategorijo najboljšega filma, je Akademija vendarle glasovala v skladu s pričakovanji: Oblika vode, ki je bila nominirana za 13 oskarjev, je na koncu dobila "samo" štiri, a med njimi najpomembnejša dva - za najboljši film in najboljšo režijo.

Kipec za najboljšo režijo je torej dobil "oče pošasti", izobčencev in pravljičnih alegorij Guillermo del Toro. "Največji dosežek naše industrije je v tem, da briše meje, ki jih skuša življenje začrtati v pesek," je "priseljenec", kot se je opisal sam, poudaril v zahvalnem govoru. Njegova zmaga pomeni, da je v zadnjih šestih letih kar štirikrat oskarja za najboljšo režijo osvojil mehiški režiser. Oskarja je posvetil "mladini, ki nam kaže, kako se streže stvarem - na vseh področjih. Vdrite vrata in stopite skoznja!"

Kako je dogajanje potekalo v živo, lahko rekonstruirate tukaj: Oskarji brez večjih presenečenj. Najboljši film je Oblika vode.



Akademija, ki slovi po tem, da se retrospektivno poklanja zaslužnim, a spregledanim igralcem, je z oskarjem za glavno vlogo nagradila Garyja Oldmana v Najtemnejši uri. Britanec se je med drugim spomnil na portretiranca filma, Winstona Churchilla, češ da je bil "krasna družba na potovanju", ter na svojo 99-letno mamo, "ki je starejša od oskarja".

Trije plakati, a samo dva oskarja

V enem najmanj napetih bojev v zadnjih letih je sezono zmag z oskarjem okronala Frances McDormand, najboljša igralka po zaslugi drame Trije plakati pred mestom. Upravičila je tudi naša pričakovanja in svoj zmagoslavni trenutek izkoristila za jasno politično sporočilo: svojega oskarja je odložila na tla, vse nominiranke in filmske ustvarjalke v dvorani pa pozvala, naj z njo vred vstanejo. "Vse imamo zgodbe, ki jih hočemo povedati, in projekte, ki jih skušamo financirati. Ne klepetajte z nami na zabavah; pridite na sestanke v naše pisarne!" (Mimogrede, namesto Caseyja Afflecka, ki je prav tako predmet obtožb spolnega nadlegovanja, sta nagrado podeljevali dve igralki, Jodie Foster in Jennifer Lawrence. Posebej sta izpostavili vse kolegice, ki so utrle pot ženskam v Hollywoodu.)

Liki zakrknjenih negativcev - recept za zmago?

Kipec za najboljšega igralca v stranski vlogi je - po vseh pričakovanjih - dobil Sam Rockwell za vlogo rasističnega policista v zgoraj omenjeni drami Trije plakati pred mestom. V precej tradicionalnem zahvalnem govoru se je med drugim zahvalil "vsem, ki so kdaj videli kak plakat".

Tudi med nominirankami v isti kategoriji je šla nagrada na pričakovan naslov: Allison Janney je po množici drugih priznanj dobila še oskarja za stransko vlogo - v biografski drami Jaz, Tonya je igrala LaVonno, gospodovalno in avtoritativno mamo olimpijske drsalke Tonye Harding. "Vse mi je uspelo sami" - v začetku svojega zahvalnega govora se je pošalila na račun pretirano skromnih lavreatov na zmagovalnem podiju.

Spodoben, korekten - in malce zategnjen humor

Vrhunec sezone nagrad se je letos začel kar in medias res: Jimmy Kimmel je v malce resnejšem, umirjenem uvodnem nagovoru takoj načel neizogibno temo spolnega nadlegovanja - pa tudi lansko polomijo zamenjanih ovojnic ("Zmagovalci: ko letos slišite svoje ime, še ne vstanite čisto takoj.").

Kimmel si je za svoje dovtipe večinoma izbral "varne", pričakovane tarče: "Hočete vedeti, koliko pojma ima Hollywood o ženskah? Posneli smo film z naslovom Kar ženske hočejo - in glavno vlogo zaupali Melu Gibsonu." Čeprav so bili številni govori vsaj deloma politično obarvani (predvsem na temo priseljencev in manjšin), pa ni v štirih urah nihče izrecno omenil predsednika Trumpa ali se pošalil na njegov račun.

Oskar je prepirljiv starček

"Letos ne smemo zamočiti, letos je okrogla obletnica. Oskar je star 90 let - torej verjetno sedi doma in gleda Fox News," je še pripomnil komik, ki je že drugo leto zapored povezoval podelitev oskarjev. "Na prvi podelitvi, pred 90 leti, so nagrado za najboljši film podelili dvema filmoma: torej nekaj podobnega kot to, kar smo naredili lani."

Poimensko je omenil tudi dolgo senco, ki je visela nad večerom. "Akademija je letos naredila, kar je bilo treba, in iz svojih vrst brcnila Harveyja Weinsteina. Veliko nominirancev si je zaslužilo to nagrado, a nihče tako kot Harvey." Opazka na račun odslovljenjega filmskega mogotca je v avditoriju požela glasno ploskanje.



Najbrž prvič: vodni skuter na oskarjevskem odru

Bodoče nagrajence je Kimmel izrecno pozval, naj na zmagovalnem povejo, kar koli jim leži na srcu - pa naj bo to politična izjava ali podpora žrtvam strelskih pohodov. "A šov je vseeno dolg: kdor bo imel najkrajši govor, za nagrado dobi vodni skuter. Zakaj bi zapravljali čas za zahvaljevanje mami, če lahko brzite okrog na skuterju? Če bo izenačeno, skuter dobi Christopher Plummer." (No, na koncu ni bilo izenačeno: na ogromen skuter je med odjavno špico slovesnosti splezal Mark Bridges, z oskarjem - in športno opremo - ovenčani kostumograf.)



Roger Deakins: v štirinajsto gre rado

Po neverjetnih 13 neuspešnih nominacijah je svoj trenutek na odru naposled dočakal legendarni direktor fotografije Roger Deakins. Mojster, ki so mu "ušle" nagrade za Kaznilnico odrešitve, Fargo, Sicario in mnoge druge (enkrat je bil nominiran celo za dva filma v istem letu!), je naposled oskarja dobil za Iztrebljevalca 2049, najbrž največjo vizualno poslastico lanske filmske sezone.





Mlada ljubezen in rasna satira: najboljši zgodbi leta

Drama o istospolni ljubezni in odraščanju Pokliči me po svojem imenu je po izboru Akademije film z najboljšim prirejenim scenarijem; oskarja je dobil legendarni režiser, producent in scenarist James Ivory. "Vsi smo doživeli prvo ljubezen in izkušnjo prestali v enem kosu - heteroseksualci, istospolno usmerjeni in tisti vmes," je v svojem govoru med drugim poudaril Ivory; zahvalil se je svojemu pokojnemu partnerju Ismaelu Merchantu.

Morda prvo veliko presenečenje večera se je zgodilo šele po dveh urah in pol: oskarja za najboljši izvirni scenarij je dobil Jordan Peele, avtor predloge za grozljivko Zbeži!, satiro o rasnih odnosih v Ameriki. (V isti kategoriji sta bila nominirana dva veliko "večja" filma, sicer plagiatorstva obtožena Oblika vode in Trije plakati pred mestom.)

Tehnična veja nagrad je sledila predvidljivemu scenariju in v znamenju favoritov: oskarja za najboljšo masko je dobila ekipa zgodovinske drame Najtemnejša ura, ki je Garyja Oldmana v štiriurnem procesu vsak dan spreminjala v Winstona Churchilla. Kostumografskega oskarja je upravičeno dobil edini film, v celoti posvečen visoki modi: toalete v Fantomski niti je ustvaril Mark Bridges.

Poklon tehnični virtuoznosti Dunkirka

Naslednji dve tehnični nagradi, za montažo zvoka in mešanje zvoka, sta bili obenem prvi dve za vojno dramo Dunkirk. Richard King, ki je (poleg Alexa Gibsona) dobil oskarja za montažo zvoka, je s četrtim oskarjem v karieri postavil rekord v svoji kategoriji. "Dunkirkovci" so slavili tudi v kategoriji najboljše montaže. (Kimmlov komentar: "Montaža se vam morda ne zdi najbolj spektakularna kategorija. Ampak preden je šel Dunkirk v montažo, je bil romantična komedija.")

Oblika vode je svoj zmagovalni pohod začela v tehničnih kategorijah, z oskarjem za najboljšo scenografijo. Najspektakularnejši med tehničnimi kategorijami, oskar za posebne učinke, je odšel v zaslužne roke: nagrado je dobila ekipa Iztrebljevalca 2049, ki je pričaral distopični svet Los Angelesa neke izmišljene prihodnosti.

Tujejezični oskar potuje v Čile

V domovini precej kontroverzni čilski film Fantastična ženska je v močni mednarodni konkurenci dobil prestižnega oskarja za tujejezični film. Režiser Sebastián Lelio se je na odru poklonil zvezdnici Danieli Vegi, ki je dramo navdahnila. Daniela, prva odkrito transspolna oseba na oskarjevskem odru v zgodovini, je malo pozneje napovedala tudi pesem Mystery of Love iz filma Pokliči me po svojem imenu.

Dokumentarni oskar za "budnico glede Rusije"

"V času, ko je tako pomembno, da ločimo, kaj je resnica in kaj laž," kot se je izrazila podeljevalka Laura Dern, je oskarja za najboljši dokumentarec dobil Icarus režiserja Bryana Fogla; film načenja temo dopinga v amaterskem in profesionalnem športu med ruskimi kolesarji. Nagrada obenem pomeni prvo oskarjevsko zmago za podjetje Netflix. "Upamo, da bo Icarus budnica - ja, glede Rusije, pa tudi glede tega, da je vedno treba govoriti resnico".

Najboljši kratkometražni dokumentarni film je postal Heaven Is a Traffic Jam on the 405, ki dokumentira dolg in naporen boj z duševno boleznijo, ki ga ima za seboj umetnica Mindy Alper. V igrani kategoriji je Akademija za najboljši kratkometražni film izbrala britansko delo o gluhonemi deklici The Silent Child.

Nepremagljivi Pixar

Po zaslugi kategorije kratkega animiranega filma je oskarjevec odslej tudi Kobe Bryant - bil je namreč soavtor filma Dear Basketball, ki tematizira njegovo slovo od košarke. V dolgometražnem formatu animacije je s konkurenco pometel Pixarjev film Koko in velika skrivnost, poklon mehiški kulturi in tradicijam. "Marginalizirani ljudje si zaslužijo vedeti, da nekam spadajo; zastopanost šteje!" je poudarila ekipa - in požela enega najglasnejših aplavzov večera.

Mnogokrat nominirani Alexander Desplat je od nocoj naprej dvakratni oskarjevec: kipec mu je prinesla romantična glasbena podlaga za dramo Oblika vode. Mehika je tudi v ospredju animacije Koko in velika skrivnost; pesem iz tega filma, Remember Me, je postala najboljša izvirna filmska pesem letošnjega leta.

Kako približati oskarje ljudstvu?

Podelitev oskarjev skuša že nekaj let v slavje vplesti tudi navadne smrtnike: če so lani na oder spustili turiste in nekaj let pred tem v dvorano naročali pico, se je letošnja ceremonija hotela pokloniti "ljudem, ki hodijo v kino". Majhna delegacija zvezdnikov - Jimmy Kimmel, Gal Gadot, Guillermo del Toro in Ansel Elgort - se je med podelitvijo napotila v najbližjo kinodvorano in nič hudega slutečim gledalcem razdelila prigrizke.

#JazTudi v ospredju

Vidno ganjene so skupaj na oder stopile Ashley Judd, Annabella Sciorra in Salma Hayek, tri igralke, ki so v zadnjih mesecih javno spregovorile o diskriminaciji in nadlegovanju, ki so jih občutile na lastni koži. Napovedale so montažo, posvečeno iniciativi Time's Up, ter se poklonile "nezlomljivim dušam, ki so zbrcale v riti predsodke v zvezi z njihovim spolom, starostjo ali raso". Ena od številnih jubilejnih montaž - vendarle oskarji letos praznujejo okroglih 90 let - je bila posvečena tudi največjim vojnim filmom v zgodovini Hollywooda.

Tradicionalni segment In memoriam, slovo od članov Akademije, ki so umrli v zadnjem letu, je pospremil Eddie Vedder (pesem Room At The Top je bila poklon prav tako nedavno preminulemu Tomu Pettyju). Še zadnjič so se tako od Hollywooda poslovili Chuck Berry, Harry Dean Stanton, Anthony Harvey, Johan Johansson, Jonathan Demme, John Heard, Martin Landau, Roger Moore, Sam Shepard, Jeanne Moreau, George A. Romero, Sridevi, Don Rickles, Danielle Darieux, Jerry Lewis in drugi.

Nagrajenci v vseh kategorijah so torej:

Najboljši film: Oblika vode

Režija: Guillermo del Toro (Oblika vode)

Fotografija: Roger A. Deakins (Iztrebljevalec 2049)

Igralka v glavni vlogi: Frances McDormand (Trije plakati pred mestom)

Igralec v glavni vlogi: Gary Oldman (Najtemnejša ura)

Igralka v stranski vlogi: Allison Janney (Jaz, Tonya)

Igralec v stranski vlogi: Sam Rockwell (Trije plakati pred mestom)

Izvirna pesem: Remember Me (Koko in velika skrivnost)

Glasbena podlaga: Alexandre Desplat (Oblika vode)

Scenarij po izvirni predlogi: Jordan Peele (Zbeži!)

Prirejeni scenarij: James Ivory (Pokliči me po svojem imenu)

Kratki igrani film: The Silent Child

Kratki dokumentarni film: Heaven Is A Traffic Jam on the 405

Kratki animirani film: Dear Basketball

Montaža: Lee Smith (Dunkirk)

Posebni učinki: John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert, Richard R. Hoover (Iztrebljevalec 2049)

Animirani celovečerec: Koko in velika skrivnost

Tujejezični film: Čile (Fantastična ženska)

Scenografija: Paul Denham Austerberry, Shane Vieau, Jeff Melvin (Oblika vode)

Mešanje zvoka: Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo (Dunkirk)

Montaža zvoka: Richard King, Alex Gibson (Dunkirk)

Celovečerni dokumentarec: Icarus (Bryan Fogel in Dan Cogan)

Kostumografija: Mark Bridges (Fantomska nit)

Maska in oblikovanje pričesk: Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick (Najtemnejša ura)

Ana Jurc