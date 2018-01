Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Običajna reakcija na Banksyjeva dela: množice, ki fotografirajo. (Na fotografiji ni delo iz Hulla.) Foto: EPA

Oskrunjeno Banksyjevo poslikavo je rešil lokalni čistilec oken

Poslikava privablja trume radovednežev

30. januar 2018 ob 20:05

Potem ko je čistilec oken poskrbel, da je oskrunjena stenska poslikava slavnega Banksyja na opuščenem mostu v angleškem Hullu znova na ogled v približno svoji prvotni podobi, je tamkajšnji mestni svet prižgal zeleno luč za njeno zavarovanje.

Umetniško poslikavo, na kateri je Banksy upodobil fantiča, ki dviga pero v obliki meča, poleg pa je napis "Draw the raised bridge," so na mostu, ki je trajno dvignjen in ga ne uporabljajo, odkrili prejšnji teden. Potem ko je Banksy prek svojega profila na Instagramu potrdil avtorstvo, je poslikava v britansko prestolnico kulture leta 2017 takoj začela privabljati številne radovedneže. Šok je sledil že čez dva dni, ko so vandali poslikavo pobarvali z belo barvo. Na družbenih omrežjih se je usul plaz zgroženih odzivov, med njimi so bile tudi številne kritike mestnih oblasti, ker niso zavarovale Banksyjevega dela.

A prebivalci so vzeli stvari v svoje roke. Jason Fanthorpe, čistilec oken, je dal pobudo, ki so ji sledili tudi njegovi someščani: poslikavo so očistili kar sami, poroča Guardian. "Ker sem čistilec oken, sem imel potrebno opremo in lestev. Najprej sem poskusil z vodo. Zelo sem bil previden, da ne bi uničil poslikave, toda samo z vodo ni šlo," je pojasnil Fanthorpe, ki je hitro postal lokalni junak. Poslikava je po "reševalni akciji" sicer bolj bleda od prvotne, a kot pravi Fanthorpe, je to vseeno bolje od oskrunjenega dela.

Mestne oblasti so takoj naslednji dan poslikavo začasno zavarovale z akrilno ploščo, mestni svet pa je odločil, da bo poslikava ostala trajna, zato bodo poskrbeli za še bolj učinkovito zaščito.

