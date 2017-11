Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.2 od 9 glasov Ocenite to novico! Načrt za spomenik je izdelal ukrajinski oficir Arončik, sovjetski vojni inženir. Na mogočnem podstavku je nadgrobna stavba, v katero so nameravali shraniti posmrtne ostanke vseh vojakov Rdeče armade, a se to ni zgodilo. Te so nato pokopali na osrednjem soboškem pokopališču. Foto: BoBo Spomenik sestavlja 17,35 m visok obelisk. Na njem je bila pozlačena peterokraka zvezda. Na obeh straneh nadgrobne stavbe sta postavljena ruska topova iz druge svetovne vojne. Pod njima sta dva vojaka - na levi ruski vojak, na desni pa partizan. Foto: BoBo Dodaj v

Osvežitev za murskosoboški spomenik osvoboditeljem iz leta 1945

V Murski Soboti obnavljajo spomenik osvoboditeljem na Trgu zmage

4. november 2017 ob 12:32

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Eden izmed zaščitnih znakov Murske Sobote je monumentalni beli socrealistični spomenik iz kararskega marmorja, ki sta ga postavili dve federaciji, državi, ki ju več ni. Poklon sovjetskim vojakom in jugoslovanskim partizanom je v zadnjih desetletjih načel zob časa in zdaj je dočakal obnovo.

V Murski Soboti so začeli obnavljati spomenik osvoboditeljem na Trgu zmage, za številne najznačilnejšo podobo mesta. To je eden prvih spomenikov, postavljenih neposredno po koncu druge svetovne vojne, in edini v Sloveniji, posvečen skupnemu boju in žrtvam jugoslovanskih in sovjetskih narodov.

Sredstva bo primaknila tudi Rusija

Kot so sporočili s soboške občine, si že vrsto let prizadevajo za ureditev spomenika osvoboditeljem, pobuda za sodelovanje pri ureditvi pa je prišla tudi od veleposlaništva Ruske federacije, ki bo sofinancirala prvo etapo ureditve.

Ta bo zajemala konservatorsko-restavratorska dela na spomeniku, ki ga bodo s soglasjem zavoda za varstvo kulturne dediščine očistili in popravili marmorne elemente, prihodnje leto pa načrtujejo obnovo topov in bronastih skulptur vojakov.

V drugi etapi ureditve trga prihodnjo pomlad načrtujejo obnovo spodnjega dela spomenika in celovito ureditev okolice spomenika ter parka.

Spomenik osvoboditeljem v središču Murske Sobote je iz leta 1945, njegovi avtorji so sovjetski vojni inženir Jurij Arončik ter brata kiparja Boris in Zdenko Kalin, ki sta izdelala kipa partizana in vojaka Rdeče armade.

Spomenik je zasnovan kot grobnica, ki simbolizira obzidje Kremlja, pred katero stoji častna straža, nad njo pa se dviga mogočni obelisk z Leninovo podobo na bronasti medalji. Tu naj bi bili pokopani sovjetski vojaki, ki so padli v Pomurju, vendar so bili njihovi ostanki preneseni v skupne grobove na soboškem pokopališču.

Pogodbeni izvajalec konservatorsko-restavratorskih del je podjetje Dist iz Celja, vrednost predvidenih del pa je nekaj manj kot 15.000 evrov. Od tega bo veleposlaništvo Ruske federacije sofinanciralo dela v vrednosti nekaj manj kot 13.000 evrov.

A. J.