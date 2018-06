Otroške slikanice, ki "pomagajo snovati temelj trdne osebnosti in tudi demokratične družbe"

Pri Celjski Mohorjevi družbi so izšle štiri slikanice

11. junij 2018 ob 20:24

Pri celjski Mohorjevi družbi so izšle štiri slikanice, ki v prevodu Jerneje Planinšek Žlof postavljajo ogledalo najmlajšim in vabijo k pogovorom o izzivih, s katerimi se otroci (in odrasli) srečujejo.

Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja!

V času, ko odrasli ves čas hitijo in živijo v svetu takojšnjih informacij, so tudi otroci navajeni vse dobiti takoj. Ko pa ni vse po njihovo, se začnejo jeziti, jokati, cepetati in kuhati mulo, je poudarila prevajalka Jerneja Planinšek Žlof in dodala, da je takšen tudi Marko iz slikanice Dobiš, kar dobiš, pa brez trmarjenja! avtorice Julie Gassmann in z ilustracijami Sarah Horne. Slikanica po njenih besedah uči – do tega spoznanja pride tudi veveriček – da ne moremo dobiti vsega v trenutku, ko si to zaželimo.

Krepiti želijo pozitivne vrednote

Kot je na predstavitvi pojasnila urednica Tadeja Petrovčič Jerina, se slikanice posvečajo značajskim posebnostim otrok in njihovim nekaterim razvojnim obdobjem ter "pomagajo snovati temelj trdne osebnosti in tudi demokratične družbe, v kateri je vsak človek slišan in jo ima možnost soustvarjati". Slikanice, v katerih glas dobijo živali s človeškimi lastnostmi, po njenih besedah vzgajajo in pomagajo krepiti pozitivne vrednote.

Lara pozablja, da ima dve ušesi in samo ena usta

Dve slikanici podpisuje Christianne Jones. Živijo, adijo, na laži te vedno dobijo je ustvarila skupaj s Christine Battuz, knjigo Lara Kosmulja, mala klepetulja pa z Richardom Watsonom. Prva sporoča, da ima laž kratke noge. Govori o Lovru z bujno domišljijo, ki si izmišljuje in olepšuje resnico, starši pa ga svarijo, da ga, če bo še naprej lagal, nihče več ne bo jemal resno. Druga pa govori o Lari Kosmulji, ki po besedah urednice "pozablja, da ima dve ušesi in samo ena usta". Ne more namreč utihniti, in medtem ko ne posluša, zamudi veliko stvari. Šele ko nekega dne izgubi glas, ugotovi, da ima to tudi svoje prednosti. Pred spanjem ima denimo toliko časa, da lahko prebere kar štiri knjige.

Bister, a molčeč Staš

Medtem ko sovica Lara Kosmulja preveč govori, je žirafa iz zgodbe Sramežljivi Staš in govorni nastop njeno nasprotje. Po besedah Tadeje Petrovčič Jerina se Staš rad veseli življenja, a nekako ne sprejme, da je lahko tudi sam dar za druge. Je bister, a molčeč fant, ki se nerad izpostavlja. Priprava govornega nastopa pred sošolci je zanj prava mora. Na koncu premaga strah in tremo, njegova zgodba pa, kot so poudarili pri založbi, sporoča, da je pomembno poslušati druge, sprejemati različnost in izraziti mnenje. Slikanico sta ustvarili Beth Bracken in Jennifer Bell.

