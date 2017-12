Poudarki Celovečerec Stekle lisice

V Steklih lisicah v glavni vlogi igra Jure Ivanušič, ki je za film napisal tudi scenarij. Foto: SFC Režiser filma Boris Jurjaševič (1955) je leta 1984 diplomiral iz filmske in televizijske režije na AGRFT-ju. Poleg režije se posveča tudi pisanju scenarijev. Foto: RTV Slovenija

Pa ga imamo - prvi pohorski vestern! Drevi na TVS celovečerec Stekle lisice.

Ob 20.05 premiera filma na Televiziji Slovenija 1

27. december 2017 ob 12:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Celovečerni film Stekle lisice, ki je nastal v produkciji RTV Slovenija, odlikujejo zgodba brez okraskov, zabavni dialogi, živahna akcija, realne lokacije, pristna štajerščina in glasbena podoba.

V celovečercu, ki bo drevi doživel premiero na malih zaslonih, sledimo zgodbi pohorskega rokerja Lovra Malkoviča, za prijatelje Džona. Gre za samca na pragu štiridesetih, ki je žrtev novodobne poslovne mahinacije, in ker ni pravočasno uredil dokumentacije, je zemljišče, ki je bilo že več rodov v lasti njegove družine, prišlo v last pogoltnega župana Frasa.

A Džon, ki je nagle jeze in je kot lovec vešč streljanja, kot pravi Pohorec vzame pravico v svoje roke in ob pomoči mlade novinarke Alje razkrinka Frasa in njegove pomagače. Štajerskega Džona Malkoviča pač ne gre ugnati ...

Ivanušičev scenaristični prvenec

V vlogi Džona je nastopil Jure Ivanušič, ki je za film napisal tudi svoj scenaristični prvenec. Pokvarjenega župana Frasa je upodobil Vlado Novak, nadobudno novinarko Aljo pa Iva Krajnc Bagola.

85 minut trajajoči film, ki je nastal v režiji Borisa Jurjaševiča, je bil večinoma posnet v Slovenski Bistrici in njeni okolici.

V celovečercu igrajo še Jurij Drevenšek (Heki), Bojan Emeršič (Milan), Vladimir Vlaškalić (Karl), Nenad Tokalič (Branko) in Jernej Šugman (policist).

Direktor fotografije je Jure Černec, avtor glasbe Janez Dovč, scenografija je delo Dušana Milavca, kostumografija pa Marka Jenka.

Spodaj si lahko pogledate napovednik, pod njim pa še kratek TV-prispevek s premiere na Festivalu slovenskega filma v Portorožu z režiserjevo izjavo.

