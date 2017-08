Panorama Stara pošta - urbana džungla nad strehami Kranja

Stavba z zanimivo preteklostjo

10. avgust 2017 ob 17:05

Kranj - MMC RTV SLO

Ena najzanimivejših zgradb v Kranju, ki jo je večkrat obiskal tudi France Prešeren, piše novo zgodbo z lokalom Panorama Stara pošta, ki je na samem vrhu štirinadstropne stavbe.

"Kjer se srečata stara in nova zgodba visoko nad Kranjem," bi lahko rekli za lokal, ki so ga odprli na začetku tega leta. Pa začnimo v sedanjosti: "Nova zgodba kavarne je novo, drugačno, moderno nad strehami Kranja. Naša kavarna naj bi bila kot kameleon." Vanjo se zatekajo vsi, podjetniki, sosedje, ki imajo prav tako sedež v stavbi, dopoldne na malico pridejo srednješolci, popoldnevi so rezervirani za vse generacije, zvečer je na vrsti zabava ob glasbi. Ponudba poleg različnih napitkov in pijač vključuje tudi sladice in tapase, tisto, za kar stremijo v lokalu, pa je še močnejše sodelovanje z lokalnimi proizvajalci - za zdaj sodelujejo že z nekaterimi domačini: Andrejina kuhinja, Sokovi Štirn, olja in vina Monterosso, vina Atimo, Koželj - hiša dobrih vin.

Celotna stavba Stara pošta ima status kulturnega spomenika, zato so morali pri prenovi upoštevati stroge kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. "Današnja podoba je uspešen kompromis med našimi željami in zahtevami zavoda za varstvo kulturne dediščine," pojasni Uroš Gorjanc, lastnik lokala.

Za prenovo stoji arhitektka Andreje Medvedič. Idejo o retrourbani džungli je dobila v istem trenutku, ko je stopila vanj, in jo dokončno razvila na potovanju v Los Angelesu. Ogromna tapeta z računalniško predelano praprotjo, rastlinje na vsakem koraku, dajejo občutek, da ste v džungli. Ampak ne doživijo vsi lokala tako, pojasni Gorjanc: "Gostje imajo po eni strani res občutek, da so prišli v urbano džunglo, a ne vsi, pravzaprav je to odvisno od tega, v katerem delu lokala sediš." Gostje lahko izbirajo med različnimi sedeži, ali izberejo naslanjače živih barv ali kavč, nad katerim je kletka, v kateri ni ptice, temveč lestenec, občutek je domač, kot da so doma v dnevni sobi, občutek domačnosti pa dopolnjuje kamin. Celoten ambient lokala je poseben in edinstven. Z novo teraso, ki jo bodo odprli septembra, pa bo postal zaključena celota v vseh letnih časih, pove Gorjanc. S terase, ki bo urejena kot notranjost, se bo razprostiral pogled na Kranj. Ob odprtju lokala so imenu Stara pošta dodali še Panorama, saj lahko gostje v druženju ob pijači, uživajo v pogledu na staro mestno središče in širše: "Gotovo je pogled na staro mesto in okolico (od Grintovca do Jošta) eden izmed adutov lokala, ki bo prišel do večjega izraza z odprtjem terase."

Prešeren v Stari pošti

Za konec smo lastnika povprašali še o stavbi, ki je ime dobila po poštni postaji, kjer je bil gost tudi France Prešeren. Kot nam pojasni, je to leta 1770 v času cesarice Marije Terezije na tem mestu zgradil prvi kranjski poštar Jurij Koderman: "Pozneje preide stavba v last družine Mayr, ki se je poleg pošte ukvarjala še s trgovino in gostinstvom. Tako je bilo v 19. stoletju v stavbo vključeno tudi gostišče s prenočišči. In gostišče je večkrat obiskal tudi dr. France Prešeren. Leta 1929 je lastnik celotne stavbe postal Franc Gorjanc, ki je še v istem letu investiral gradnjo novega hotelskega trakta. Načrt nove hotelske stavbe in kavarne Stara pošta z modernistično fasado in kipi Lojzeta Dolinarja je leta 1929 pripravil arhitekt Herman Hus. Dolinarjeve plastike prikazujejo kariatide, ki predstavljajo trgovino, industrijo, kmetijstvo in znanost," nam razloži Gorjanc, ki je leta 2016 odkupil lokal od Hete (leta 1989 ga je na strehi postavil takratni lastnik Merkur), in tako je postal spet del stavbe, ki jo je nekoč imel v lasti njegov dedek.

"Želimo obuditi duh Prešernovega mesta"

Ker je lokal v starem mestnem jedru, Gorjanca povprašamo še o tem, kako je zadovoljen s ponudbo v središču mesta. Ob tem opozori, da gre za kompleksno zgodbo, ki so ji priča številna mesta po Sloveniji: "Trenutno je staro mestno jedro precej zapuščeno. V mestu lahko najdete več kot 50 praznih lokalov in zgradb, kar je posledica gradnje številnih trgovskih središč v bližnji okolici starega mestnega jedra. Mestno središče je za promet zaprto in s tem nezanimivo za določene dejavnosti. Za nameček pa je treba parkirišče pred mestnim jedrom plačati, v nasprotju z brezplačnimi parkirišči pred nakupovalnimi središči. Ker Gorenjci še posebej radi gledamo na vsak cekin, si z denarjem od parkirnine lahko privoščiš kar nekaj kavic v bližnjem nakupovalnem središču in ne v centru mesta. Optimisti pa verjamemo, da s skupnimi močmi (občani, podjetniki in mestna občina) lahko obudimo duh Prešernovega mesta, ki bo postalo zanimiva turistična destinacija le korak od Ljubljane."

V galeriji si oglejte še nekaj utrinkov, posamezno fotografijo povečajte s klikom.

Dolores Subotić, foto: Polona Bartol