Pariški "Spiderman" za krajo umetnin obsojen na osem let zapora

Obsojena tudi pomočnika, slik še vedno niso našli

20. februar 2017 ob 19:20

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Pariško sodišče je na osem let zapora obsodilo tatu umetnin Vjerana Tomića, ki je maja 2010 vdrl v pariški muzej moderne umetnosti in ukradel pet slik legendarnih slikarjev v vrednosti 109 milijonov evrov.

Sodišče je na zaporno kazen obsodilo tudi oba pomočnika, prodajalca starin Jeana-Michela Corveza, ki naj bi krajo naročil, na sedem let, izdelovalca ur Johnathana Birna, ki naj bi umetnine skrival, pa na šest let. Skupaj s Tomićem jim je sodišče naložilo tudi plačilo kazni v višini 104 milijonov evrov. Slik vse do danes še vedno niso našli, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Spomnimo, da je v eni sami noči pred šestimi leti Vjeran Tomić ukradel dela Henrija Matissa, Pabla Picassa, Georgesa Braquea, Ferdinanda Legera in Amedea Modiglianija. Ukradel naj bi jih, ker so mu bila všeč. Zaradi atletske postave in spretnosti pri kraji in plezanju so mu francoski mediji nadeli vzdevek "Spiderman". Na usodni večer so bili v muzeju trije varnostniki, a je Tomić brez težav vlomil, saj je bil alarmni sistem v okvari. Na popravilo oz. rezervne dele pa so v muzeju čakali že več tednov.

"Lahko bi ukradel še več slik"

Tožilstvo je trdilo, da je 49-letnega Tomića pred vlomom v muzeju večkrat opazil brezdomec, policija pa ga je aretirala maja leta 2011, ko so dobili anonimni namig. Policiji je Tomič ob prijetju povedal, da je sprva nameraval ukrasti le Legerjevo delo Tihožitje s svečniki iz leta 1922, saj si ni mislil, da bo lahko ukradel kaj več kot to.

Pred odločitvijo sodišča je Tomić dodal, da bi lahko ukradel še več del, a da to ni lahka odločitev, saj spoštuje dela mojstrov. Med drugim je Tomić ukradel še Picassovega Goloba z grahom, Matissovo Pastoralo, Oljko v bližini Estaqua slikarja Braquea in Žensko s pahljačo, ki jo je naslikal Modigliani.

Birn: "Slike sem uničil"

Umetniška dela ukradena v muzeju moderne umetnosti, gre za enega najbolj obiskanih v francoski prestolnici, so v lasti mesta Pariz. Del do danes niso našli, po poročanju nemške tiskovne agencije DPA pa je eden od sodelavcev, izdelovalec ur Birn, med sojenjem dejal, da jih je odvrgel v smeti in uničil, a Brinovi izjavi ne verjame nihče.

Tatvine umetnin so v zadnjih letih v porastu, med drugim so leta 2015 v Madridu ukradli pet slik britanskega umetnika Francisa Bacona v vrednosti 25 milijonov evrov. Španska policija je tako zaradi suma sodelovanja v tatvini lani aretirala sedem ljudi.

G. K.