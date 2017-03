Pasivni pritisk na Boba Dylana: izteka se čas za finančni del Nobelove nagrade

Nagrada v vrednosti osem milijonov švedskih kron

28. marec 2017 ob 20:41

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

"V zadnjih mesecih nismo imeli telefonskega pogovora z Bobom Dylanom. Dylan se kljub temu zaveda, da mora Nobelovo predavanje izvesti najkasneje 10. junija, če želi prejeti denar," je opozorila Sara Denius, sekretarka Švedske kraljeve akademije, ki podeljuje Nobelove nagrade.

Akademija je opozorila, da ima letošnji Nobelov nagrajenec za literaturo Bob Dylan torej do tega datuma čas za tradicionalno predavanje, če želi prejeti finančni del nagrade, vredne osem milijonov švedskih kron (dobrih 800 tisoč evrov). Gre za predavanje v kateri koli obliki, bodisi kratkega govora, nastopa, videa ali pesmi, ki ga mora nagrajenec izvesti v šestih mesecih po 10. decembru, ko ob obletnici smrti Alfreda Nobela slovesno podelijo Nobelove nagrade.

"Kaj se bo odločil, je njegova stvar"

Dylan ima napovedane koncerte 1. in 2. aprila v Stockholmu ter 9. aprila v Lundu. To je povzročilo ugibanja, da bi predavanje utegnil izvesti v času takratnega obiska Švedske, čeprav se akademiji ni oglasil. Po besedah Sare Denius je koncerta na Švedskem načrtoval veliko prej, preden so ga oktobra lani razglasili za Nobelovega nagrajenca.

Ta naziv mu bo ostal ne glede na to, ali bo predavanje izvedel. "Kar se tiče Švedske akademije, je v vsakem primeru jasno, da je Nobelov lavreat za literaturo 2016 Bob Dylan in nihče drug," je poudarila Sara Denius. "Kaj se bo odločil, je njegova stvar," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dodala Deniusova.

Po nagrado poslal prijateljico

Bob Dylan (1941), prvi tekstopisec, ki je prejel to prestižno nagrado, se decembrske podelitve v Stockholmu ni udeležil. Razloga za to ni navedel, je pa poslal zahvalni govor, ki so ga tudi prebrali. Pred tem je nekoliko prahu dvignil s tem, ko se je ob razglasitvi nagrade zavil v molk in nato po nekaj dnevih sporočil, da je ob novici "ostal brez besed".

V njegovem imenu je Nobelovo nagrado nato sprejela Patti Smith, ki je ob tej priložnosti zapela nagrajenčevo skladbo A Hard Rain's A-Gonna Fall. Ikona ameriškega rocka se je med interpretacijo zaradi treme zmedla in skladbo prekinila z opravičilom. "Oprostite, ali lahko ta del začnemo znova. Se opravičujem, zelo sem živčna," je dejala občinstvu, ki ji je naklonilo aplavz.

Pretekli nobelovski "mimohodci"

Iz različnih razlogov se podelitve Nobelovih nagrad za literaturo niso udeležili tudi nekateri prejšnji dobitniki. Med njimi so Doris Lessing leta 2007, ki ni prišla zaradi visoke starosti, Harold Pinter leta 2005, ker je bil hospitaliziran, in Elfriede Jelinek leta 2004 zaradi socialne anksioznosti. Vendar so vsi navedeni dostavili svoje predavanje, ki so ga v Stockholm bodisi poslali ali pa ga prebrali v tujini.

P. G.