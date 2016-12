Pasje življenje Wesa Andersona

Wes Anderson načrtuje pasjo animacijo z Billom Murrayjem in Yoko Ono

24. december 2016 ob 11:55

Ljubljana

Wes Anderson se osem let po Fantastičnem gospodu Foxu vrača tako v živalsko kraljestvo kot tudi v svet animacije. Oh, in vabi vas k sodelovanju.

Naslednji režiserjev projekt bo Isle of Dogs, animacija s pasjimi liki, ki jim bodo glasove posojali Andersonovi stalni sodelavci, od Edwarda Nortona do Billa Murrayja.

Poleg igralcev, ki redno sodelujejo z Wesom - to so poleg omenjenih dveh še Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Frances McDormand in Bob Balaban - na Pasji otok potujejo Yoko Ono, Scarlett Johansson, Courtney B. Vance, Kunichi Nomura, Harvey Keitel, Akira Ito, Greta Gerwig in Liev Schreiber.

Lahko še postanete eden od psov

47-letni Američan je začetek produkcije najavil s posnetkom, ki si ga lahko ogledate spodaj. Svoje oboževalce prosi, naj z desetimi dolarji podprejo Filmski sklad Martina Scorseseja, dobrodelno organizacijo, posvečeno ohranjanju svetovne filmske dediščine.

V zameno ima vsak sodelujoči priložnost osvojiti nagrade, med katerimi je glavni zadetek obisk snemanja v Angliji, srečanje z Wesom in vloga enega od psov v filmu. ("Mogoče bo treba lajati, tuliti in cviliti.") Malo manj srečni izžrebanci dobijo DVD-je z režiserjevim podpisom in izvode knjige The Wes Anderson Collection.

Režiser pastelnih barv in umetelno izdelanih scenografij je s svojim prejšnjim filmom, zgodovinsko dramo Grand Budapest Hotel (2014), dosegel največji finančni uspeh v karieri: film je zaslužil 175 milijonov dolarjev in osvojil štiri oskarje. Letos je Anderson v prazničnem času posnel štiriminutni oglas za H & M. Adrien Brody v njem igra sprevodnika, ki skuša potnikom na vlaku pričarati božično vzdušje.

A. J.