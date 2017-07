Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Svetovno znana asvtralska umetnica Patrizia Piccinini trenutno razstavlja v Kibla Portalu v Mariboru. Foto: Ziga Zivulovic jr./BoBo Sorodne novice Patrizia Piccinini: Drugačnosti ne maramo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Patrizia Piccinini

(1965)

13. julij 2017 ob 19:52

MMC RTV SLO

Želim opozoriti, da tehnologija spreminja naš odnos do drugih bitij. Vprašanje je, ali bomo zato še bolj prepričani, da so poleg nas živa bitja samo še pes ali prašič, ali pa bomo sprejeli tudi drugačne oblike življenja in dejstvo, da je vsako dragoceno.

Maja Kač