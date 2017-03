Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Paul Auster velja za enega najbolj prepoznavnih sodobnih urbanih ameriških piscev. V slovenščini imamo na voljo njegove romane Leviatan, Knjiga iluzij in Orakeljska noč ter stripovsko priredbo njegovega Steklenega mesta. Pred kratkim je izdal nov roman, ki nosi naslov 4 3 2 1. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Paul Auster

(1947)

28. marec 2017 ob 20:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Sestavimo si svojo pripoved in njeni niti sledimo iz dneva v dan. Ljudje, ki razpadejo kot osebnosti, so tisti, ki izgubijo to nit."