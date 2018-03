Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 11 glasov Ocenite to novico! Susan Sarandon je pred dvajsetimi leti nastopila v Somraku - ne to ni bila zloglasna vampirska žajfnica, pač pa deset let starejša neo-noir kriminalka. Foto: Reuters Paul Newman s soigralkama, Susan Sarandon in Reese Witherspoon, na premieri Somraka leta 1998. Foto: Reuters

Paula Newmana niso bile samo besede: soigralki odstopil del honorarja

Še preden je bila "plačna enakost" predmet javne debate

8. marec 2018 ob 18:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

Susan Sarandan je razkrila anekdoto, ki lepo oriše značaj pokojnega igralskega velikana Paula Newmana. Vrsto let, preden je plačna enakost postala vroča tema v Hollywoodu, je stopil v bran soigralki Susan Sarandon.

Pred okroglimi dvajsetimi leti sta Susan Sarandon in Paul Newman skupaj pred kamero stala v kriminalni drami Twilight (Somrak) v režiji Roberta Bentona. (V filmu so nastopali tudi Gene Hackman, Reese Witherspoon, James Garner, Liev Schreiber in drugi.)

V intervjuju za radijsko postajo BBC5 je Susan Sarandon povedala, da je šele na snemanju ugotovila, da imata Newman in Hackman enako visoka honorarja, ki pa sta bila občutno višja od njenega. Newman je takrat menda vskočil in se zavezal, da bo zahteval, da ji prenakažejo del njegovega plačila.

Anekdota se je v resnici navezovala na trenutno ozračje v Hollywoodu. Susan je pojasnila takole: "Emma Stone je pred kratkim povedala, da je enak honorar dobila, ker so njeni moški soigralci to zahtevali, tudi v škodo lastnega plačila. No, meni se je to zgodilo s Paulom Newmanom, že zdavnaj, ko sva skupaj snemala neki film. Krasen je bil."

V žargonu industrije se pogosto pojavlja angleški termin "favoured nations", ki pomeni sporazum med producentom in igralcem: zvezdniku zagotavlja, da bo plačan enako kot njegovi soigralci. Hackman, Newman in Sarandonova so bili na plakatu za Somrak enakovredno izpostavljeni in v filmu so imeli primerljivo velike vloge. Kljub temu sta imela samo oba moška korist od klavzule, ki zagotavlja enakopravno obravnavo.

Ključna razlika je v svobodni volji

V intervjuju, ki ga je radio predvajal na dan žena, Sarandonova resignirano ugotavlja, da bo "v Hollywoodu vedno obstajal kavč za avdicije". "Upam, da bo izginila prisila. Če se predaš prostovoljno, če te privlači moč in misel na to, da spiš z nekom na položaju moči, je to tudi legitimna izbira."

"Nočemo pa več eksploatacije, nočemo, da bi nas Harveyji Weinsteini tega sveta držali v šahu in nas izsiljevali, ogrožali naše projekte. To je najbolj gnusno."

A. J.