Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 8. marca, na mednarodni dan žena, so vrata svojih birojev in ateljejev odprle tudi slovenske ustvarjalke s področje arhitekture in oblikovanja. Foto: MOMOWO - Women's creativity since the Modern Movement Doslej je mednarodna potujoča razstava gostovala že v štirih evropskih mestih: španskem Oviedu, portugalski Lizboni, francoskem Grenoblu in nizozemskem Eindhovnu. V Ljubljani bo na ogled do 4. maja, nato se seli v italijanski Torino. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pečat evropske ženske v arhitekturi in oblikovanju 20. stoletja

Posebej izpostavljeni dosežki Slovenk

4. april 2017 ob 11:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Razstava 100 del v 100 letih pod okriljem projekta MoMoWo zajema najpomembnejše primere evropske arhitekture in oblikovanja, ki jih je ustvarilo sto žensk od konca prve svetovne vojne do danes.

Število del je simbolno, saj lahko sto skladno z latinsko besedo centum razumemo tudi kot nešteto.

V Atriju ZRC bodo danes ob 19.00 odprli mednarodno potujočo arhitekturno razstavo MoMoWo. 100 del v 100 letih. Evropske ženske v arhitekturi in oblikovanju. Ta predstavlja ustvarjalnost evropskih arhitektk in oblikovalk v minulih sto letih. Virtualno bo prikazan izbor sto javnosti bolj ali manj znanih del.

Obiskovalci si lahko dela virtualno ogledujejo glede na avtorico, državo ali čas nastanka. Pomembnejši mejniki zgodovine, ki so zaznamovali položaj žensk v družbi, so predstavljeni v obliki časovnega traka. Na razstavi so še posebej izpostavljeni arhitekturni in oblikovalski ter kulturni, družbeni in politični dosežki Slovenk.

Postavitev omogoča tudi virtualni ogled 18 kulturno-turističnih itinerarjev, ki jih je mednarodna ekipa MoMoWo sestavila z namenom promocije 125 del arhitektk in oblikovalk v štirih evropskih mestih in dveh državah. Spremljata jo tudi obsežna razstavni katalog in arhitekturni vodnik, so zapisali organizatorji postavitve v Atriju ZRC z Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta.

Interdisciplinarni projekt MoMoWo obravnava kulturni in družbeno-ekonomski pomen dosežkov žensk na področju arhitekture, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, ki so/veljajo za tradicionalno moške poklice.

Namen MoMoWo (Women’s creativity since the Modern Movement) je strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del "anonimne" in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na zgoraj omenjenih področjih. Projekt bo podpiral in ustrezneje ovrednotil dosežke tudi sedanje generacije ustvarjalk in s tem pomagal utreti pot prihodnjim generacijam žensk v ustvarjalnih poklicih.

Pri projektu, uspešnem na razpisu za projekte sodelovanja (večjega obsega) 2014, kot partner iz Slovenije sodeluje ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta.

A. K.