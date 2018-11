43-letni Prilepin je član ruske narodne boljševiške stranke, ki ji akademiki očitajo neofašistična nagnjenja. Lani je organiziral bataljon prostovoljcev v samooklicani Ljudski republiki Donetsk, ki jo je ukrajinska oblast označila za teroristično skupino. Foto: EPA Prevod romana Zaharja Prilepina je k nam prišel s fanfarami "najboljšega ruskega romana po letu 2000". V enaki meri se je govorilo o avtorjevih kontroverznih političnih stališčih in udejstvovanjih v vojaških konfliktih na vedno nemirnih področjih Zakavkazja. Foto: Cankarjeva založba Sorodne novice Zahar Prilepin: Samostan Dodaj v

Pen protestira: Zahar Prilepin na knjižnem sejmu ni imel kaj iskati

Načet mednarodni ugled te kulturne prireditve?

26. november 2018 ob 14:16,

zadnji poseg: 26. november 2018 ob 14:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Ljudje, ki so obtoženi vojnih zločinov, ne sodijo v Ljubljano." Odbor za mir Mednarodnega Pena je prisotnost ruskega pisatelja Zaharja Prilepina na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu ocenil za neprimerno.

S tem se je po lastnih navedbah pridružil protestu ukrajinskega Pena.

Na knjižnem sejmu odgovarjajo, da so platforma za svobodne ljudi in ne organ, ki bi ocenjeval (ne)primernost gostujočih avtorjev.

Kot je pojasnil predsednik odbora za mir Marjan Strojan, je Ukrajinski Pen na Mednarodni Pen v London vložil protest, da so na Slovenski knjižni sejem v Ljubljano povabili ruskega pisatelja Prilepina, ki ga po Strojanovih navedbah obtožujejo raznih zločinov in je na seznamu preganjanih oseb v Ukrajini in BiH. Odbor za mir Mednarodnega Pena se je temu protestu pridružil in pisateljevo gostovanje označil za neprimerno. "Ljudje, ki so obtoženi vojnih zločinov, ne sodijo v Ljubljano," je prepričan Strojan.

"Čeprav sta povabilo in bivanje gospoda Prilepina v Sloveniji formalno nevprašljiva, dejstva, ki jih v svojem protestu organizatorjem knjižnega sejma navaja Ukrajinski Pen, govorijo sama zase," piše v pismu odbora za mir. Ob tem je izraženo še upanje, da "gre v tem primeru za spregled in ne za načrtno provokacijo gostiteljev", ter prepričanje, da "takšna nepremišljena dejanja načenjajo mednarodni ugled te pomembne kulturne prireditve".

Predsednik upravnega odbora sejma Zdravko Kafol je poudaril, da knjižni sejem ni organ, ki bi ljudem prepovedoval prihod na sejem. "Če bi bil Prilepin obtožen, ne bi prišel čez kontrolo slovenske obmejne policije," je prepričan Kafol, tako pa je po njegovih besedah prišel kot svoboden človek, ki je pred tem gostoval na knjižnem sejmu v Frankfurtu brez vsakršnega incidenta, pa tudi v Franciji in Italiji ob izidu svoje knjige Samostan, ki jo je v Sloveniji izdala Cankarjeva založba.

"Vsak resen knjižni sejem na svetu ne bi prepovedal knjige, ki je v neki državi legalna, niti človeka, ki je legalno prišel v državo. Če bi se to začelo dogajati, bi to pomenilo konec knjižnih sejmov. Naloga sejmov ni imeti moralne, ideološke, vrednostne ali estetske kriterije. Edina meja za organizatorje je zakon. Če sta neka knjiga ali avtor prepovedana v neki državi, takšna knjiga nima mesta na sejmu. S Prilepinom se ni zgodilo nič od tega," je dodal Kafol.

