Performans Skupaj: od nostalgije do obstoja. Šest ur na odru brez premora za stranišče

Plesalka Leja Jurišić in Igralec Marko Mandić

18. marec 2018 ob 06:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Performans Skupaj so s skupnimi močmi producirali in na oder postavili plesalka Leja Jurišić, igralec Marko Mandić, scenaristka Samira Osmanagić in producent Bojan Jablanovec. Govori o ženski in moškemu, ki skupaj na odru brez premora preživita kar šest ur.

"Nismo se počutili kot Jugoslavija, ampak opazili smo, da so trije mehki ć-ji v priimkih. In smo se na začetku spraševali, če je to bistveno, ker vseeno definira neko osebo njena zgodovina. Potem smo se odločili, da to ni bistvo predstave in da izhaja iz mojih in Markovih izkušenj," pripoveduje Leja Jurišić.

Pogovor z ustvarjalcema in posnetke performansa Skupaj, ki bo znova na sporedu maja v Kinu Šiška, si lahko ogledate v oddaji NaGlas! spodaj.



Performans je obarvan tudi s pestro glasbeno podlago, ki sta jo Marko in Leja skupaj sestavila. Med drugimi so tu pesmi, ki so obarvle njuno otroštvo. "Izbirali smo pesmi, ki so na nek način obeležile naša življenja, in na koncu je ta play lista bila dolga 6 ur. Potem smo pustili računalnik, da kar sam izbere. Med drugimi so tu pesmi kot je Đurđevdan in Računajte na nas, ki nas spominjajo na čas, ki smo ga preživeli v bivši Jugoslaviji," pravi Leja, Marko Mandić pa dodaja: "Zgodovina se je razpletla tako kot se je razpletla in sem nostalgičen, tako kot so vsi nostalgični, ker se spominjaš nekih stvari iz svojega otroštva. Celo ko se kdaj vozim v avtu, pa mi ta goveja muzika nekako ne paše, ampak me tudi to spomni na nedeljska kosila pri starih starših, kjer je bila ta goveja juha in goveja muzika zraven in me to sprosti in sem lahko spet majhen…"



Maratonski projekt

Performas se je razvijal skupaj z ustvarjalci. Vsaka vaja bi dodala nov element, dodatne minute. Tako je iz predstave, ki naj bi trajala uro in pol zrasel maratonski projekt, skozi katerega umetniki iščejo odogovor na bazična vprašanja posameznika in skupnosti danes: kaj pomeni biti skupaj in kako biti skupaj, pa ne izgubiti in zanikati samega sebe. Leja Jurišić: "Neka globoka skupnost se je ustvarila. Neko tako verjetje. Pri meni je bilo tako: zakaj jaz temu Mandiću tako zaupam, pa se sploh nisva poznala…"

Marko Mandić pa pravi: "Nikako ne moreš počivat, ker ne veš, kako se bo stvar zares odvila naprej. Ker midva morava preverjat drug drugega pred publiko in to ustvarja eno aktivno pozicijo, eno aktivno stanje."



Brez besed in premora za stranišče

Do odgovora na vprašanje, kako biti in ostati skupaj, je publika z Lejom in Markom prišla skozi razumevanje umetnosti giba, brez ene same izgovorjene besede ali premora za stranišče. Leja: "Na premieri sem šla enkrat na odru na stranišče, toda na vse te fiziološke potrebe nekako pozabiš. Piti je lepo, amapak tudi to malo pozabiš. Spomnim se, ko je Marko prišel z enim jogurtom na sceno, sem pomislila: „O, super, malo hrane…“



Medsebojno spoštovanje

In kaj je pravzaprav potrebno, če želimo biti in ostati skupaj? Leja in Marko se strinjata, da je potrebno veliko truda in spoštovanja, toda ne za vsako ceno. Marko: "Mogoče na odru jasneje vidimo, kako je v življenju in kako naj bi bilo v življenju in kako naj bo. Se mi zdi, da je spoštovanje ena stvar, kar ne pomeni, da tega drugega kdaj pa kdaj ne sovražiš. In tudi to je treba sprejet, da smo včasih sposobni srkat od drugega včasih pa ne. Ne smemo biti jezni nase in pričakovat od drugega, da nas ne bo ubil, ker mu ne sledimo, ker bo prišel trenutek, ko se bomo nekje združili." Leja pa se je na njegove besede takole odzvala: "To si lepo rekel, praktično je v življenju malo teže. Na odru veš, da imaš začetek in konec. V življenju nimaš premorov. Tukaj so čustva bolj intenzivna, toda veš, da se bo po enem času iskušnja končala. V življenju je težje."

Performans Skupaj je ponovo na programu Kina Šiška 13. maja. Z ozirom na to, da se razvija v živo in da je vsakič malo drugačen, boste lahko hkrati gledali reprizo in premiero.



S. B. L., Ivana Stipić Lah, naglas@rtvslo.si