Peršak: Jubilejnih 100 let Narodne galerije velja proslaviti na najvišji ravni

Razstava na ministrstvu za kulturo

V avli ministrstva za kulturo je na ogled razstava ob 100-letnici Narodne galerije, ki s pomočjo fotografij predstavi življenje ustanove navzven, pa tudi navznoter, kot ga javnost ne pozna.

Po besedah ministra Toneta Peršaka gre za zelo častitljiv jubilej. "Mogoče z vidika kakšnega starejšega, večjega in tudi kulturno starejšega evropskega naroda sicer ne gre za tako pomembno obletnico, a z našega vidika, ker smo mlad narod, mlada kultura in imamo ne nazadnje mlado državo, je 100 let tako uspešnega in pomembnega dela priložnost, ki jo kaže proslaviti na najvišji državni ravni," je dejal.

Direktorica Narodne galerije Barbara Jaki je k ministrovim besedam dodala, da razstave niso zasnovali na način, da bi govorili o svoji stoletni zgodovini, ampak so to stoletno zgodovino izkoristili za pogled v prihodnost, "da lahko vidimo dlje, da se postavimo na ramena svojih predhodnikov, ki so že ogromno naredili zato, da lahko mi tako uspešno nadaljujemo", je poudarila.

Narodna galerija je po njenih besedah danes sodoben muzej, ki obiskovalcu ponuja sodobno galerijsko-muzejsko izkušnjo. V njej so ob stalni zbirki na ogled občane razstave, poleg tega pripravljalo vrsto spremljevalnih dejavnosti.

13.000 kvadratnih metrov površin

Spomnila je na začetke Narodne galerije še pred koncem prve svetovne vojne, ko je bila galerija še brez lastnih prostorov, danes pa delujejo na skoraj 13.000 kvadratnih metrih površin, pri čemer je okoli 5.000 kvadratnih metrov namenjenih razstavi dejavnosti.

V stalni zbirki, ki časovno sega od približno leta 1200 pa skoraj do konca 20. stoletja, je danes več kot 600 eksponatov. Njihova časovna razširitev globoko v 20. stoletje je, kot je povedala, utemeljena v galerijskem fondu. Galerija je leta 1986 v upravljanje dobila vladni umetnostni fond, v katerem je glavnina del nastala ali tik pred drugo vojno ali precej časa po njej. "Hkrati z donacijami v zadnjih letih, med katerimi je največja in najdragocenejša donacija del Zorana Mušiča, globoko utemeljujemo tudi ta del dejavnosti," je poudarila.

Kot je še povedala, so v zadnjih šestih letih z donacijami pridobili umetnine v vrednosti več kot 1,4 milijona evrov, kar jim pomeni priznanje za njihovo delo in kaže na to, da jim sodobni umetniki, ki želijo predati svoje umetnine Narodni galeriji, zaupajo.

Slovenski impresionisti med pomembnejšimi

Med pomembnejšimi v zadnjih letih je navedla razstavo slovenskega impresionizma, ki je bila leta 2008 na ogled v galeriji, leta 2013 pa jo je gostil muzej Petit Palais v Parizu. Med mednarodnimi sodelovanji je poudarila še podpis pogodbe s slovitim ruskim muzejem Ermitaž iz Sankt Peterburga, poleg tega se dogovarjajo o sodelovanju tudi z muzejem impresionistov v Moskvi.

V letošnjem letu evropske kulturne dediščine so se povezali s predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in pripravili bogat program, 100-letnico pa bodo zaznamovali tudi z razstavo Ivane Kobilce.

Narodna galerija je osrednja nacionalna ustanova za starejšo umetnost v Sloveniji. Stalna zbirka je od svojih začetkov do danes doživela več preobrazb, zdajšnja postavitev je bila predstavljena ob odprtju obnovljene palače Narodnega doma januarja 2016.

Razstava na ministrstvu za kulturo bo na ogled do 18. marca.

