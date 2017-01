Peršak vztraja pri predlogu zamenjave direktorja filharmonije

"Džentelmenski dogovor"

9. januar 2017 ob 16:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Minister za kulturo Tone Peršak vztraja pri svojem predlogu kompromisne rešitve, da bi v nekaj tednih objavili razpis za novega direktorja Slovenske filharmonije, ki bi mandat začel 1. julija.

Dodatna pojasnila ministrstva so sledila nasprotujočim si informacijam, ki so se pojavile v medijih po tem, ko je Tone Peršak v petek v državnem svetu dejal, da sta se s trenutnim direktorjem Damjanom Damjanovičem dogovorila o zamenjavi 1. julija, in hkrati napovedal razpis za novega direktorja. Peršak je namreč prepričan, da je razpis za novega direktorja ustrezen kompromis z zahtevami stavkajočih članov orkestra.

Zdaj po pojasnilih ministrstva čaka, ali bodo stavkajoči v Slovenski filharmoniji (SF) in direktor sprejeli njegov kompromisni predlog. Do 1. julija pa je postopkovno še dovolj časa, da izberejo novega direktorja, če bo predlog sprejet, so še pojasnili na ministrstvu.

Po poročanju časopisa Delo namreč v petek popoldne po seji pristojne komisije državnega sveta ni bilo popolnoma jasno, kaj sta se dogovorila minister in Damjanovič. "Še med sejo nam je Damjanovič informacijo zanikal, češ da sta se z ministrom domenila le o datumu objave razpisa za direktorja filharmonije, ki mu mandat poteče prihodnje leto. Razpis naj bi bil objavljen 1. julija, in sicer za novo mandatno obdobje, Damjanovič pa da nikakor ne odhaja. Po seji pa direktor SF-ja po nasvetu odvetnika ni več želel dajati izjav," je zapisal omenjeni časopis.

Minister takoj po seji za pojasnila ni bil dosegljiv, je pa naknadno dejal, da gre za "džentelmenski dogovor". Časopis Dnevnik je tako že poročal, da se je "komunikacijski šum očitno začel vsaj že dan prej, v četrtek, ko je minister nenapovedano obiskal SF, kjer sta se z Damjanovičem očitno pogovarjala o odstopu. Četudi se zdi, da Damjanovič ne želi odstopiti, mu menda že iščejo drugo primerno delovno mesto".

Med ministrstvom, SF-jem in v zgodbo vpletenimi odvetniki, tako Damjanovičevimi kot sindikalnimi, vlada napeto ozračje, kjer vsi ravnajo zelo taktično. "Sindikati so opozorili, da stavkovne zahteve niso izpolnjene, orkester nima zakonskega zagotovila za soodločanje pri izbiri umetniškega vodje dirigenta, prav tako še niso spremenjeni akti, ki bodo omogočili drugačno sestavo sveta javnega zavoda, v katerem bi bila dva predstavnika zaposlenih (ne le eden kot do zdaj, zaradi česar so bili vsakič preglasovani). Položaj glede Uroša Lajovca je ravno tako negotov," je še poročal časopis.

Na vprašanje, kdaj se bo stavkovni odbor v tem tednu z odvetniki in sindikati dogovoril, kako naprej, je predsednica stavkovnega odbora Marina Kopše odgovorila, da "za zdaj ni še nič novega". Damjanovičevega komentarja o ministrovem predlogu pa za zdaj še ni.

