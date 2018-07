Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V Kopru živeči pesnik Gašper Malej se poleg poezije posveča tudi prevajanju italijanske književnosti in je en najbolj uveljavljenih slovenskih literarnih prevajalcev svoje generacije. Foto: Radio Koper Dodaj v

Pesnik Gašper Malej nagrajen na romunskem festivalu

Med sto pesniki z vsega sveta

23. julij 2018 ob 11:40

Bukarešta - MMC RTV SLO, STA

Med osmimi dobitniki nagrad za poezijo in druge umetnosti, ki so jih podelili na 22. mednarodnem pesniškem festivalu Noči poezije v romunskem mestu Curtea de Arges, je tudi slovenski prevajalec, urednik in pesnik Gašper Malej. Prejel je evropsko nagrado za poezijo, objavljeno v festivalskem zborniku v romunskem in angleškem prevodu.

Dobitnike nagrad in priznanj je izbirala strokovna žirija pod vodstvom pesnice Caroline Ilica. Na festivalu v organizaciji mednarodne akademije Orient-Occident je sodelovalo približno sto pesnikov in drugih ustvarjalcev iz 35 držav Evrope, ZDA, Srednje in Južne Amerike.

Gašper Malej se je rodil leta 1975 v Kopru, kjer tudi živi in ustvarja. Od leta 2004 je samozaposlen v kulturi. Na ljubljanski filozofski fakulteti je diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije. Od leta 1992 objavlja v dnevnem časopisju, različnih literarnih, kulturnih in strokovnih revijah ter v drugih medijih v Sloveniji in tujini. Posebej intenzivno se ukvarja s prevajanjem italijanske književnosti in je eden od najbolj uveljavljenih slovenskih literarnih prevajalcev svoje generacije.

Za svojo pesniško zbirko Otok, slutnje, poljub (2004) je bil nominiran za nagrado za najboljši literarni prvenec na 21. Slovenskem knjižnem sejmu. Njegov opus obsega tudi zbirke Rezi v zlatem (2009), po kateri je nastal večmedijski performans BS-LP: Biti svoj lastni prevod in Pod tisto celino (2017).

22. mednarodni pesniški festival Noči poezije je potekal med 11. in 17. julijem.

M. K.