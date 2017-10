Pet filmov za deset ur groze, gorja in gravža: deseta noč grozljivk

Poseben program za noč čarovnic v Kinodvoru

31. oktober 2017 ob 11:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Da bo groza noči z zadnjega dne oktobra na prvi dan novembra čim daljša tudi letos skrbi Kinodvor s svojim zdaj že tradicionalnim maratonom grozljivk - na jubilejno 10. izvedbo pa lahko pridete podkrepljeni še z znanjem iz knjige Zombiji, od Romera do Romera Marcela Štefančiča, ki je tudi letos poskrbel za šopek filmov.

Zaplet in zlodej kot iz halucinacij

V gorja poln večer bo letos povedla koprodukcija Južne Koreje in ZDA iz leta 2016, naslovljena Ječanje (Goksung), ki jo podpisuje južnokorejski mojster akcijskih trilerjev Hong-jin Na (Rumeno morje, Zasledovalec). Dogajanje je postavljeno v mirno in odročno vas, v življenje katere vstopi neznanec, za katerega nihče od vaščanov ne ve, od kod je prišel in kaj ga je privedlo k njim. Med njimi se začnejo širiti govorice in praznoverje, vendar pa začnejo tudi drug za drugim skrivnostno umirati. Policija ne more izslediti ne storilca ne podati pojasnila za grozovite, groteskne umore, domačini se tako odločijo, da se bodo zatekli k šamanu po pomoč. Hong-jin Na je z Ječanjem posnel svojo prvo nadnaravno srhljivko s tehnično in psihološko bravuro, v osrednjih vlogah katere igrajo Do-won Kwak, Jung-min Hwang, Jun Kunimura in Woo-hee Chun.

Ko se noč v dvoje nekoliko zavleče

Letos posneti Berlinski sindrom (Berlin Syndrome) je avstralski prispevek k žanrski zakladnici filmov o ugrabitvi. Režiserka Cate Shortland (Popolni preobrat, Lore) je z igralcema Tereso Palmer in Maxom Riemeltom v glavnih vlogah posnela napeto in spolno naelektreno psihološko srhljivko. V filmu sledimo avstralski popotnici in fotografinji, ki med postankom v Berlinu spozna enigmatičnega učitelja angleščine. Med glavnima protagonistoma hitro preskoči iskra usodne privlačnosti, vendar ko se Clare po skupaj preživeti noči zbudi sama v Andijevem stanovanju, kaj kmalu spozna, da je ujeta. "Scenarij samske turistke, ki se odvije pred nami, premore toliko ledene groze kot katera koli bolj gnusna verzija tovrstnih dogodkov à la Žaga," je o Berlinskem sindromu med drugim zapisal filmski kritik Varietyja.

"Here's Johnny!"

Izžarevanje (Shining), ki ga je Stanley Kubrick leta 1980 posnel po knjigi Stephena Kinga, najbrž ne potrebuje posebne predstavitve, saj gre za nič manj kot kultno klasiko krvavega žanra, ki prinaša eno najbolj srhljivih in domačnih filmskih pošasti. Vendarle osvežimo potek zgodbe: pisatelj Jack Torrance se z ženo Wendy in sinom Dannyjem preseli v razkošen gorski hotel Overlook, kjer naj bi prek zime delal kot oskrbnik. Odročni hotel je zunaj sezone zaprt in zapuščen, toda zalog hrane je na pretek in Jack se lahko v miru posveti svojemu pisanju. A kmalu se izkaže, da v hotelu niso sami. Ta kraj je poln prikazni in prividov, ostankov krvave, zlovešče preteklosti. V Kubrickovi svobodni adaptaciji Kingovega romana so izolirano družino sredi zloveščega okolja upodobili Jack Nicholson, Shelley Duvall in Danny Lloyd.

Pekel, v katerem se cedita krutost in sla

Mehiško-francoska koprodukcija Mi smo meso (Tenemos la carne) je prvenec Emiliana Roche Minterja, ki je s filmom uspel izgraditi alegorično vizijo apokaliptične Mehike. Ta je v tej provokativni in transgresivni stvaritvi upodobljena kot nadrealistična freska pekla, kjer se cedita krutost in sla. V glavnih vlogah lani posnetega filma igrajo Noé Hernández, Diego Gamaliel in María Evoli. "Sredi apokaliptičnega mesta živi mož, ki sanja o tem, da bi iz svojega doma napravil maternici podobno votlino. Dneve prebija ob destiliranju in uživanju domačega alkoholnega zvarka, dokler se nekega dne ne prikažeta Lucio in Fauna. Brat in sestra ga prosita, naj ju vzame pod streho, v zameno pa mu bosta pomagala zgraditi votlino. Med gradnjo ju Mariano posveča v svoja čudaška obredja, ki porajajo vse bolj nevarna spolna razmerja in mračne ter destruktivne vzgibe," so dogajanje v filmu povzeli v Kinodvoru.

Če je bil tvoj oče Psiho ...

Jubilejni maraton grozljivk bo zaokrožil režijski prvenec Oza Perkinsa, sina Anthonyja Perkinsa, v zgodovino zapisanega kot Norman Bates iz Psiha Alfreda Hitchcocka. V Februarju (February / The Blackcoat's Daughter) - enigmatični in atmosferični grozljivki iz leta 2015, ki vztrajno krepi svoj srh in suspenz do šokantnega vrhunca, igrajo Emma Roberts, Kiernan Shipka, Lucy Boynton in James Remar. Zgodba se začne, ko se starši skrivnostno ne pojavijo, da bi odpeljali domov dekleti Kat in Rose, ki morata tako zimske počitnice preživeti v internatu. V osamljeni šoli se vrstijo vse bolj nenavadni in srhljivi dogodki, hkrati pa zgodba gledalca ponese k mladi ženski Joan, ki skuša na vsak način doseči internat.

Izbor filmov za maraton grozljivk je tudi letos delo Marcela Štefančiča, ki ga je tokrat ozaljšal še s svojo svežo esejistično knjigo Zombi, od Romera do Romera, ki je izšla pri založbi Umco. Gre za poglobljeno analizo zombijev kot filmskega in medijskega fenomena ter po njegovem mnenju prvovrstno metaforo sodobnega neoliberalizma. Tako kot prejšnja leta pa v Kinodvoru ponujajo tudi izdelavo večeru primernega make-upa (groza, gorje in gravž so torej ključne besede) in krvave specialitete v kavarni ter posebno ponudbo DVD-jev v filmski knjigarnici.

Pod prispevkom o Štefančičevi knjigi in napovedjo 10. noči grozljivk v Kinodvoru si lahko pogledate še napovednike vseh petih filmov, uvrščenih na letošnji maraton.

VIDEO Noč grozljivk in esej o zombijih

P. G.