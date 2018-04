Petdnevno slavje ob 25-letnici Zavoda EnKnap

Nocoj premiera Nadjeve Mračne zveze

10. april 2018 ob 15:35

Te dni se na enem mestu zbirajo nekdanji in zdajšnji sodelavci Zavoda EnKnap, da bi z bogatim in večplastnim umetniškim programom počastili dva jubileja - 25 let mineva, odkar je plesalec in koreograf Iztok Kovač ustanovil ta mednarodno uveljavljani produkcijski zavod, lani pa je prvo desetletje delovanja praznovala plesna skupina EnKnapGroup.

Enknapovci so ob tej priložnosti pripravili jubilejni teden, ki bo do petka na različnih prizoriščih po Ljubljani ponudil zgoščeno kulturno dogajanje, sestavljeno iz plesa, gledališča, glasbe, filma in razstave.

V ponedeljek ga je uvedla predstava Hodworks: soli v Mestnem muzeju Ljubljana, v kateri nastopajo člani kolektiva iz Budimpešte, ki ga je ustanovila slovenskemu občinstvu že znana umetnica Adrienn Hod.

Univerzalno delo, zrastlo iz osebne mitologije

Vrhunec praznovanja bo potekal danes, ko bodo plesalci EnKnapGroup v Centru kulture Španski borci premierno uprizorili predstavo Mračna zveza (po Pekinški raci) v koreografiji Josefa Nadja. Predstava se je iz polurne predstave, premierno prikazane v Centru kulture Španski borci junija 2017 v izvedbi plesalcev EnKnapGroup, razvila v celovečerno predstavo, nastalo na podlagi Nadjevega prvega dela iz leta 1987, Canard pekinois. Izhaja iz čustveno nabitega motiva nesrečne ljubezni in se sprašuje o minljivosti življenja ter vleče vzporednice med odnosom ženske in moškega ter odnosom med življenjem in smrtjo. Gre za zgodbo iz avtorjevih osebnih motivov, ki pa prerašča subjektivno in skozi umetniško transformacijo postane vsesplošna; osebna mitologija, ki zraste v univerzalno delo, so zapisali ustvarjalci. Nocojšnja uprizoritev je sicer razprodana, ponovitev pa lahko ujamete jutri.

Nadj je prvič delal na povabilo kakšnega ansambla in sam izrazil željo po celovečerni verziji predhodnega krajšega dela, kar je vsekakor izjemen kompliment ansamblu plesalcev EnKnapGroup.

Uprizoritvi bo sledilo odprtje fotografske razstave Andreja Lamuta Re:Move v zgornjem nadstropju CK Španski borci, ki bo podala pregled avtorjevega ustvarjanja na odru plesne skupine EnKnapGroup, s katero kot fotograf sodeluje od leta 2012.

V petek bo dogajanje sklenila premiera "kinoušesnega" glasbeno-filmskega projekta Potujoči kino Bridka Bebiča predstavlja Od kovača do knapa: s španskimi borci naprej! v Slovenski kinoteki. Projekt je zasnoval glasbenik Bratko Bibič skupaj s sodelavcem Eduardom Raonom in Vidom Drašlerjem.

Kaj vznemirja danes?

V 25 letih delovanja je Zavod EnKnap, katerega zgodbo je pomagalo spisati mnogo domačih in mednarodnih ustvarjalcev z vseh področij, neizbrisno zaznamoval slovensko in svetovno plesno prizorišče. V celotni sezoni pod okriljem programa Uvoz-izvoz in celoletnega festivala Plesna Vesna v seriji predstav, razstav, filmskih projekcij in koncertov so zato odkrivali njihova dela, raziskali kaj jih navdihuje in vznemirja danes ter skupaj z njimi pogledali v prihodnost. V celotni sezoni se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov, pri katerih so udeleženi trenutni in nekdanji sodelavci zavoda.

EnKnapGroup se je v desetih letih iz mlade in nadobudne skupine razvila v zrel plesni ansambel, ki pripravlja izjemen repertoar široke palete avtorjev, pri katerem sodelujejo tudi ugledni evropski koproducenti.

Letošnja sezona je sicer za skupino posebna tudi zaradi njihove najobsežnejše svetovne turneje, ki plesalce vodi po najpomembnejših odrih in festivalih sodobne umetnosti. Turneja jih je med drugim popeljala po festivalih, kot sta newyorški Under the Radar Festival in Hong Kong Arts Festival.

Gostovanja bodo nadaljevali tudi v prihajajoči sezoni, ko bo skupina dela produkcije EnKnap predstavila na Trienalu v Milanu, atenskem festivalu in pozneje še v Zürichu in Frankfurtu.

