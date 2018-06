Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Glasbena pravljica Peter in volk, ki jo je Prokofjev napisal za pripovedovalca in simfonični orkester, izvedena pa bo v različici za pihalni kvintet italijanskega skladatelja Fabrizia Fontanota, je etično-vzgojna zgodba o otroštvu, svobodi, sočutju in pogumu. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Uprizoritev je koprodukcija Opere in Baleta SNG Maribor in Gledališča Koper. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor Dodaj v

Peter in volk, Prokofjeva pravljica o pogumu in svobodi

Premiera glasbene pravljice v Mariboru, v Kopru septembra

30. junij 2018 ob 13:48

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Sergej Prokofjev je leta 1936, v svinčeni dobi sovjetskega komunizma, napisal pravljico o svobodi, sočutju in pogumu. Njegovo glasbeno pravljico Peter in volk bodo ob glasbeni spremljavi pihalnega kvinteta italijanskega skladatelja Fabrizia Fontanota in v režiji Katje Pegan nocoj premierno uprizorili v Operi in baletu SNG Maribor.

Prokofjev je pravljico Peter in volk napisal za pripovedovalca in simfonični orkester, ustvarjalci pa so se zaradi lažje dostopnosti in možnosti izvajanja glasbene pravljice na različnih prizoriščih odločili za različico za pihalni kvintet. Ob komorni glasbeni skupini bodo nastopili še dramski igralec in baletni plesalci.

Petrov pogum na preizkušnji

Zgodba pravljice pripoveduje o radovednem dečku Petru, ki se doma dolgočasi in se nekega dne kljub dedkovemu svarilu odpravi na pustolovščino v naravo. Na poti do gozda spoznava različne živali – ptice, račko, mačko in celo volka. Ker se preostale živali bojijo volka, se Peter odloči, da jim bo pomagal, pri tem pa postavi na preizkušnjo lastno iznajdljivost in pogum.

V predstavi nastopajo Gorazd Žilavec kot pripovedovalec in dedek, Srečko Korošec kot Peter in Tetiana Svetlična kot volk. Ema Perič je ptička, Neja Hrastar račka, Lara Maher mačka ter Vadim Kurgajev in Vasilij Kuzkin lovca. Pihalni kvintet sestavljajo Alenka Goršič Ernst (flavta), Tomas Žganec (oboa), Domen Marn (klarinet), Anzhelika Chernykh (fagot) in Borut Pahič (rog). Scenografijo in kostumografijo podpisuje Vasilija Fišer, koreograf je Gaj Žmavc, lektorica Metka Damjan.

Uprizoritev je nastala v koprodukciji z Gledališčem Koper, kjer bodo pravljico premierno uprizorili 29. septembra.

M. K.