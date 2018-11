Na letošnjih Dnevih grafike bodo predstavili devet delavnic in tri manjše razstave. Foto: Dnevi grafike Že peto leto zapored se Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu v mesecu novembru za dva dni spremeni v prostor srečevanja mladih. Foto: Dnevi grafike Sorodne novice V Valvasorjevi grafični delavnici se spet ustvarja Na Bogenšperku se spominjajo Valvasorjeve tiskarne Dodaj v

Peti dnevi grafike: Kako je grafika postala barvita umetnost

Izdali bodo tudi novo številko revije Informator

27. november 2018 ob 22:02

V Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, dislocirani enoti Tehniškega muzeja Slovenije, v sodelovanju s Katedro za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete danes in jutri potekajo Dnevi grafike.

Že peto leto zapored se muzej v mesecu novembru za dva dni spremeni v prostor srečevanja mladih. Tistih, ki svoje kreativne ideje predstavljajo in tistih, ki opazujejo, preizkušajo, spoznavajo in si želijo širiti svoje znanje s področja grafičnega oblikovanja, medijev in tehnologij.

"Tisk, tiskarstvo in tipografija so bili nekoč – čeprav se zdi, da še ne tako davno – opredeljeni s pojmom črna umetnost. Le peščica stavcev tipografov je poznala najgloblje skrivnosti, kako črko postaviti v besedo tako, da slednja postane živa in privlačna za bralca. Grafični inženirji pa so poskrbeli za reprodukcijo besede v tisku na papirju. Grafična industrija je cvetela," so zapisali pri Dnevih grafike.

Kako pa je danes? "V primerjavi s časom črne umetnosti je danes drugače le to, da nas obdaja neštevno več besed in podob. Lahko bi rekli celo, da je črna umetnost postala barvita umetnost, saj je prodrla prav v vse medije in pojem sodobne grafične industrije razširila preko številnih dejavnosti," pravijo organizatorji Dnevih grafike, ki te vsebine raziskujejo in prakticirajo na Katedri za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete.

Dnevi grafike so zanje priložnost, ko lahko to znanje na zanimiv in praktičen način prenesejo tudi na mlajše generacije. Na letošnjih Dnevih grafike bodo predstavili devet delavnic in tri manjše razstave: Reproduciranje glinenih prototipov arhitekta Jožeta Plečnika, Gal v Narodni galeriji ter Planet (i)novitet. Izdali bodo tudi novo številko revije Informator.

Mentorice razstav in predstavitev so Helena Gabrijelčič Tomc, Raša Urbas, Urška Vrabič Brodnjak, Deja Muck in Urška Stanković Elesini. Sodelujoči študenti in izvajalci delavnic pa Anja Škerjanc, Matic Strgar, Sinja Stres, Katja Logar, Eneja Kocjančič, Monika Škorjanc, Kaja Škorjanc, Erik Krpan, Žan Mole, Désirée Smrekar, Špela Muha, Jan Šuc, Nejc Suhadolnik, Eva Tjaša Jurišić, Luka Obal, Gaja Hanuna in Lar Nikolaj Leskovar.

Spodaj si lahko ogledate še nekaj fotoutrinkov s prvega dne dogodka.

