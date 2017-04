Peti film o Indiani Jonesu bo na filmska platna prišel leta 2020

Film so sprva načrtovali za julij leta 2019

27. april 2017 ob 11:04

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Peti film o arheologu in pustolovcu Indiani Jonesu, v katerem bo v glavni vlogi ponovno nastopil Harrison Ford, bo v kinematografe predvidoma prišel leta 2020. Film bo režiral Steven Spielberg.

Napovedani datum izida je 10. julij, kar je samo tri dni pred 78. rojstnim dnevom Harrisona Forda, je poročal britanski BBC. Peti film o Indiani Jonesu bo tako v kinematografe prišel 39 let po prvem filmu Lov za izgubljenim zakladom ter 12 let po zadnjem, četrtem, filmu Indiana Jones in kraljestvo kristalne lobanje. Naslova za peti film še niso izbrali, izid pa je bil sprva načrtovan za julij leta 2019.

Studio Disney je novi film o Indiani Jonesu, ki ga bo tako kot prav vse predhodnike režiral Steven Spielberg, kultno vlogo pa bo prevzel Ford, opisal kot "peto epsko avanturo". Zvezdniški režiser je sicer že pred časom poudaril, da si želi peti film o Indiani Jonesu posneti, še preden bi Ford dopolnil 80. rojstni dan. Ford pa je ves čas poudarjal, da v novem filmu brez Spielberga ne želi sodelovati.

Ford je vlogo profesorja arheologije in pustolovca prvič odigral leta 1981. Sledila sta filma Indiana Jones in Tempelj smrti leta 1984 ter Indiana Jones in zadnji križarski pohod leta 1989, četrti film pa je v kinematografe prišel leta 2008.

V producentski vlogi se bosta znašla veterana franšize Kathleen Kennedy in Frank Marshall, scenarij pa pišejo Philip Kaufman, David Koepp in George Lucas. Marshall je že potrdil, da bo zgodba petega filma nadaljevanje predhodnika. Ali bo v petem filmu nastopil tudi igralec Shia LeBeouf, za zdaj še ni znano.

G. K.