"Peti že zna, kaj pa igrati?" Kritiki navdušeni nad Lady Gago, filmsko zvezdo

Prvi odzivi na film Zvezda je rojena

2. september 2018 ob 18:39

Benetke - MMC RTV SLO, Reuters

Prvim kritikom glasbenega filma Zvezda je rojena lahko čestitamo, da so se v svojih recenzijah izognili očitnim navezavam na naslov pri hvaljenju igralskega prvenca Lady Gage. Kakor koli že, strinjajo se, da je iz pravega testa za filmsko igralko.

Za povprečnega spremljevalca popkulture je Lady Gaga najbrž še vedno tista ekstravagantna diva, ki si je nekoč omislila obleko iz surovega mesa in se drugič dala na rdečo preprogo prinesti v orjaškem jajcu - in zanj bo verjetno neprepoznavna v vlogi Ally, preprostega dekleta, ki je obupalo nad sanjami o zvezdniški karieri, dokler je iz anonimnosti ne povleče prekaljen, zapit starejši zvezdnik (Bradley Cooper).

"Če se spomnimo na ekstravagantnost njenih običajnih kostumov, se zdi, kot da jo pravzaprav prvič vidimo," je o Stefani Germanotta, kot je Gagi v resnici ime, zapisal recenzent revije IndieWire. "V hipu te prepriča, da je Ally anonimna punca, pa čeprav gre za eno najuspešnejših pevk na svetu. Nepretenciozna, ampak očitno nekaj posebnega." (No, na beneški premieri je bila Gaga že v stari formi: po rdeči preprogi se je sprehodila v orjaški Valentinovi pernati kreaciji, ki bi na kaki drugi zvezdnici najbrž delovala trapasto.)

"Gaga se v celoti osvobodi svojega lika iz pop glasbe ter razkrije vešače ravnovesje med trdoživostjo in ranljivostjo," piše The Hollywood Reporter, ki pohvali tudi kemijo med igralko in Bradleyem Cooperjem, ki film režira ter v njem nastopi. Vsi prizori petja so bili ujeti v živo - Cooper in Gaga sta med drugim lani nastopila na Coachelli, kjer so posneli festivalske prizore - kar podčrta zvezdničin največji adut.

Zgodba filma Zvezda je rojena seveda ni izvirna: Lady Gaga je morala v svoji vlogi naslediti dve veličastni predhodnici. Najprej je leta 1954 zgodbo o uspehu interpretirala Judy Garland, leta 1976 pa v priredbi Barbra Streisand. A nobena med njiju menda ne zasenči najnovejše različice: Guardianov kritik je filmu prisodil vseh pet dzvezdic, češ da je protagonistka "senzacionalno dobra". Film sam se mu zdi sicer "banalen", ampak kljub temu "škandalozno gledljiv in neizmerno zabaven".

Na večino prvih recenzentov je vtis naredil tudi Bradley Cooper, ki tokrat prvič poleg igralske vloge prevzema še režiserjevo. "Napisati, da se odreže dobro, ne bi bila zadostna pohvala njegovega dosežka," piše revija Variety. "Kot filmski avtor Cooper spelje vrvohodsko točko ter ustvari prizore, ki razkrivajo intimo. (...) Zvezda je rojena je čustveni knockout, ampak tudi film, ob katerem na vsakem koraku verjameš v zgodbo, ki jo pripoveduje."

The Evening Standard je melodrami prilepil štiri zvezdice in pristavil: "Cooperju je uspelo temu filmskemu dinozavru vdahniti novo življenje. To je Zvezda je rojena, ampak predelan za dobo šovov talentov. Jasno je bilo, da to ne bo subtilen film."

Film so v Benetkah predvajali zunaj tekmovalnega programa, a to ne pomeni, da ne bo že kmalu v igri za kake zlate kipce - zdi se, da sta bila premiera in promocija strateško načrtovana z oskarjevsko bitko v mislih. v slovenske kinematografe film prihaja 4. oktobra.

A. J.