Petje Svetovnega zbora mladih z dvema slovenskima pevcema bo odzvanjalo v filharmoniji

Koncert mednarodnega zbora, ustanovljenega leta 1989

23. julij 2017 ob 14:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

V sklopu turneje po Madžarski, Srbiji, Hrvaški in Sloveniji bo Svetovni zbor mladih (World Youth Choir), ki ga letos sestavlja 59 pevcev iz 34 držav z vsega sveta, po koncertu v Kopru drevi prepeval še v Ljubljani.

V okviru teme Umetnik za mir je poudarek tokratne turneje Svetovnega zbora mladih na spravi med različnimi etničnimi skupinami in verstvi. Zbor, v katerem prepevajo mladi, stari od 17 do 26 let, se bo predstavil pod taktirkama dirigentov Zoltána Pada in Kena Wakie, letošnja izbrana pevca iz Slovenije pa sta altistka Tjaša Fajdiga in tenorist Aljaž Bastič.

Mladi polprofesionalni pevci z vsega sveta

Svetovni zbor mladih, ki je bil ustanovljen leta 1989, velja za zbor visoke umetniške vrednosti in uspešen socialni mednarodni projekt na področju glasbene pedagogike. Tako enkrat letno na intenzivnih vajah in koncertni turneji zbere mlade polprofesionalne pevce z vsega sveta, ki jih izberejo na mednarodni avdiciji.

Pevske vaje, koncerti in turneja za mlade pevce različnih kulturnih ozadij pomenijo dobro priložnost za seznanitev z raznolikostjo kultur, ljudi, glasb in običajev. Do danes je na 35 organiziranih turnejah pelo več kot tisoč mladih pevcev iz 65 držav, ki so sodelovali s 46 dirigenti svetovnega slovesa ter objavili več kot 20 zgoščenk in videoposnetkov, ki so izšli na DVD-jih.

Že več kot 20 let pod pokroviteljstvom Unesca

Svetovni zbor mladih je postal projekt pod pokroviteljstvom Unesca, saj je leta 1996 prejel naziv umetnika za mir kot glasbena tribuna, ki učinkovito podpira vzajemno delovanje med kulturami. V zboru je v teh letih sodelovalo tudi več kot 30 pevcev iz Slovenije, zbor pa smo imeli dvakrat možnost slišati tudi v Sloveniji v organizaciji Glasbene mladine Slovenije, so zapisali pri Javnem skladu za kulturne dejavnosti RS (JSKD).

Dve taktirki, dve glasbeni usmeritvi

Zbor na koncertih izvaja repertoar dveh različnih glasbenih usmeritev. Zoltán Pad iz Madžarske dirigira klasične in sodobne skladbe, priredbe ljudskih pesmi in sakralna dela - med njimi so stvaritve, ki jih podpisujejo Mendelssohn, Forte, Orbán, Kodály in Tajčević -, številne skladbe so dela skladateljev držav gostiteljic.

Ken Wakia iz Kenije pa dirigira afriške ljudske napeve, afroameriške duhovne pesmi in sodobne glasbe sveta. Gre za dela, ki so jih napisali Shawn Kirchner, Jake Runestad, Michael Barrett in Ralf Schmitt, Allen Koepke, Stacey V. Gibbs, Leonard Cohen ter Evan Powers.

Drevišnji koncert Svetovnega zbora mladih (World Youth Choir), ki bo v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji, se začne ob 20. uri.

P. G.