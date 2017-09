Petru Svetini večernica za presunljivo iskrene Molitvice s stopnic

Že tretja nagrada večernica za Petra Svetino

19. september 2017 ob 11:12

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nagrada večernica, ki jo časnik Večer podeljuje za najboljše otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo, gre letos Petru Svetini za pesniško zbirko Molitvice s stopnic.

Tako je enaindvajseta nagrada večernica šla v roke Petra Svetine (1970), ki je zaradi "sporočilnega minimuma" presunljivo iskrena in prepričljiva. Ta minimum je tudi sicer značilen za nekatera njegova besedila in je prisoten tudi takrat, kadar gre za poetiko nesmisla. Ustvarjalec književnega sporočila ne gradi le na povedanem, ampak tudi ali celo predvsem na tem, kar ostaja neizrečeno in presežno, je med drugim zapisala žirija v utemeljitvi.

Kot še piše v utemeljitvi, objavljeni v današnjem Večeru, bi tematika zbirke in vključevanje verske tematike in motivike lahko zelo hitro zdrsnilo v idealizacijsko ali poučevalno držo "molitve", ki jo izreka zgledni otrok. A Svetini se to nikoli ne zgodi: otrok v svoji prošnji, žalosti in ljubezni do vsega, kar je, ostaja otroško naiven; v teh tonih je mojstrsko oglašen tudi jezik, ki se bliža zajčevski poetiki molka, zastiranja, zgolj nakazovanja neizrekljivega.

Magičnost pesmi v sozvočju z ilustracijami

Zbirka Molitvice s stopnic je zato po mnenju žirije, ki so jo sestavljali Igor Saksida (predsednik), Maja Logar, Erica Johnson Debeljak, Tone Obadič in Petra Vidali, brez dvoma ena pomembnejših pesniških zbirk v sodobni slovenski mladinski poeziji. Po njihovem magičnost pesmi v sozvočju z ilustracijami ponuja skoraj hipen, a nepozaben in pretresljiv bralni užitek.

Svetinove pesmi izhajajo iz na videz naivne in preproste, a v globini modre otroške perspektive: celo Bog in angel, osrednji osebi, ki ju nagovarja in za kaj prosi otrok kot pesemski jaz, sta otroški, po prepričanju žirije prikazani povsem človeško, saj je z njima mogoče skorajda kramljati in z njima sobivati v veliki družini, v kateri so slabovidni dedek, premražena muca, teta, ki ne more imeti otrok, ter razmišljujoči, a tudi prestrašen in osamljen otrok.

Odstranjevanje vseh odvečnosti

"Vedno rad berem pesmi in zgodbe, ki mi ne povedo vsega, nekje se ustavijo, nekaj zamolčijo, in tisto moram z lastno domišljijo ali z občutkom dokončati sam," je povedal nagrajenec v intervjuju za današnji Večer. Dodal je: "Če nekaj ostane in moraš sam vložiti v razumevanje nekaj napora, se mi zdi za besedilo dobro. Sam vnaprej o tem ne premišljujem, samo iz pesmi in zgodbe toliko časa odstranjujem vse odvečnosti, da pridem do točke, v kateri se mi zdi, da bi nadaljnje krajšanje že spremenilo tisto, kar sem želel povedati. Takrat neham."

Letos nominirani dve Svetinovi deli

Med nominiranci za letošnjo večernico so bili še Miha Mazzini z romanom Zvezde vabijo, slikaniško besedilo Bine Štampe Žmavc, naslovljeno Čarimatika, mladinski roman Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh in še eno slikaniško besedilo letošnjega nagrajenca, naslovljeno Sosed pod stropom. Sicer pa ima Svetina v žepu že dve večernici - eno je prejel za Ropotarno in še eno lani za delo Ko zorijo ježevci.

Nagrado bodo Petru Svetini izročili 21. septembra v Murski Soboti v okviru srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede.

