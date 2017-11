Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zasebni zbiratelj, ki javno ni razkril svoje identitete, ima v lasti več kot tisoč umetnin. V preteklosti jih nikoli ni razstavljal, ker se ne bi dalo zagotoviti ustreznega varovanja zanje. Foto: AP Dodaj v

Picasso, Dalí in Chagall potujejo v Bagdad

Znak, da se zadeve v državi umirjajo

29. november 2017 ob 09:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pablo Picasso, Salvador Dali, Joan Miro in Marc Chagall so imena, ki so v mednarodnem umetniškem svetu znana vsakomur. Dela teh mojstrov bodo sedaj po zaslugi anonimnega iraškega zbiratelja prvič razstavljena tudi v Bagdadu.

Razstava v galeriji Hiwar je sploh prva v iraški prestolnici z deli tako uveljavljenih mojstrov, zato je po mnenju lastnika galerije Qassema Sabtija zgodovinskega pomena. Razstavljenih bo skupno 42 del, med njimi 24 Picassovih litografij.

Anonimni dobrotnik

Da bodo dela uveljavljenih umetnikov razstavljena v Bagdadu, se gre zahvaliti domačinu, ki pa je po besedah lastnika galerije zaradi razmer v državi želel ostati neimenovan. Dela pripadajo "Iračanu, ki živi v Združenih arabskih emiratih in je želel odpreti muzej, posvečen Picassu v Bagdadu ali Karbali, od koder prihaja," je pojasnil Sabti.

Razstava je sicer prodajne narave, a lastnik v resnici ne računa, da bo našel kupce, ki bi lahko odšteli 15 ali 25 tisoč dolarjev za sliko. Glavni namen razstave je, da bodo študenti umetnosti lahko na lastne oči videli dela nekaterih umetnikov, o katerih se učijo.

Slikar Mohammed Shawqi meni, da je razstava lep pokazatelj, da država spet pridobiva politično stabilnost. Še pred nekaj leti si namreč nihče ne bi drznil razstaviti tako dragocenih del, je prepričan.

Po ameriško-britanski invaziji leta 2003 na Irak in strmoglavljenju režima diktatorja Sadama Huseina je država zabredla v dolgotrajno obdobje nasilja, ki je leta 2014 doseglo vrhunec v džihadistični vojaški skupini v Iraku in Siriji Islamski državi.

A. J.