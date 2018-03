Picassov električar oproščen kraje umetnin

Le Guennec je bil leta 2016 obsojen na dvoletno pogojno zaporno kazen

7. marec 2018 ob 13:08

Upokojeni električar Pierre Le Guennec je oproščen kraje 271 Picassovih umetniških del. Francosko sodišče je odločilo, da ni dovolj dokazov, ki bi pričali o njegovem nezakonitem dejanju.

Njegov odvetnik Antoine Vey je še pred razglasitvijo odločitve sodišča napovedal, da bo resnica končno prišla na dan. In vrhovno sodišče v francoskem mestu Aix-en-Provence je svojo obsodbo po dveh letih res spremenilo. Le Guennec in njegova žena Danielle sta bila leta 2016 obsojena na dvoletno pogojno zaporno kazen, Picassovim dedičem pa sta morala predati nekaj več kot 271 umetniških del, ocenjenih na vsoto med 74 in 98 milijoni evrov.

Umetnin nista nikoli poskušala prodati

Do ponovnega sojenja sta bila upravičena, ker ni bilo dovolj dokazov, da sta umetnine ukradla, poroča AFP. Že od začetka trdita, da slik nista ukradla, temveč jima je umetnik svoje stvaritve podaril. Nikoli jih nista poskušala prodati ali na drug način z njimi trgovati.

Danes upokojeni Le Guennec, ki je kot električar delal v Picassovem zadnjem domovanju, v mestecu Mouginsu v južni Franciji, že ves čas trdi, da so si bili s Picassom blizu in da so bila darila zahvala "za njegovo prijaznost, dostopnost in za to, da je prisluhnil".

Zakonca Le Guennec sta pod drobnogledom medijev že od leta 2010, ko sta se odločila, da popišeta svoje premoženjsko stanje. Razlog za to je bila skrb, da ne bi imeli njuni otroci pozneje težav z dedovanjem. Navezala sta v stik z umetnikovimi potomci v upanju, da bi potrdili avtentičnost Picassovih daril. Umetnikov sin Claude Picasso je takoj podvomil o Le Guennecovem pojasnilu in ga osumil kraje. Prepričan je, da njegov oče nikoli ne bi dal tako veliko del enemu samemu človeku. Nekaj dni pozneje je policija zakoncema zasegla zbirko.

Bosta dobila Picassova darila nazaj?

Ni še jasno, ali jima bo po novi razsodbi sodišče slike vrnilo, poroča ArtNet. Svojo zbirko darilnih litografij, akvarelov in risb enega najslavnejših umetnikov 20. stoletja sta imela pred sodnim postopkom kar 40 let pospravljeno v domači garaži v kraju Grasse v Franciji. Slike uvrščajo v več Picassovih faz, nastalih v časovnem razponu med letoma 1900 in 1932.

