Picassova Guernica: trajen simbol groze "smrti iz zraka"

80-letnica zračnega napada, ki ga tematizira ena najslavnejših umetnin vseh časov

30. april 2017 ob 16:35

Madrid - MMC RTV SLO/Reuters

80 let po tem, ko je smrtonosen zračni napad na baskovsko vasico Guernica navdahnil eno od Picassovih najslavnejših umetnin, so v Madridu celo razstavo posvetilu daljnosežnemu vplivu platna Guernica.

Pisalo se je leto 1937. Adolf Hitler je 26. aprila svoje zračne sile poslal na pomoč nacionalistični vojski Francisca Franca: v smrtonosnem zračnem napadu je po najvišjih ocenah umrlo 1600 ljudi, več sto pa je bilo ranjenih.

Orjaška Picassova slika Guernica ima že od leta 1992 dalje stalno domovanje v Muzeju kraljice Sofie. Zdaj so v ustanovi pripravili razstavo Piedad y terror en Picasso (Usmiljenje in groza pri Picassu), v katero so vključili tudi časopisne članke in fotografije uničenja, na katere je naletel španski umetnik, ki je takrat že živel v Parizu. Črno-belo olje na platnu, ki so ga ti prizori navdahnili, meri sedem metrov in pol v širino ter tri metre in pol v višino; nastalo je po naročilu, za španski paviljon na pariški svetovni razstavi leta 1937.





Protest proti laži o "kolateralni škodi"

Rosario Peiro, ki je vodja zbirke v muzeju, se spominja, da je na reprodukcijo Guernice naletela celo na fotografiji iz Alepa. "Slika načenja temi uničenja in terorja, ki sta na žalost velik del naše resničnosti," si daljnosežni vpliv dela razlaga Peirova. "To je tako zelo težko doumeti, da te te misli nikoli zares ne zapustijo." Sliko so v časih različnih konfliktov reproducirali umetniki po vsem svetu, od Afganistana do Južne Karoline.

"Picassova slika živi naprej kot ključen glas protesta proti laži o 'kolateralni škodi'," je prepričan kurator razstave Timothy James Clark. "Ponazori vso grozo smrti iz zraka ... sam je doživel grozo bombardiranja."

V četrtek so v baskovskem avtonomnem parlamentu razpravljali o predlogu separatistične stranke EH Bildu. Njeni člani se zavzemajo, da bi umetnino preselili v Gerniko, kakor se vasica imenuje v baskovščini. "V času, ko je ključnega pomena gradnja zgodovinskega spomina, ki dokumentira trpljenje vseh, bo moč slike in njene obsodbe pomnožena, če bo ob 80-letnici v vasi Gernika," so zapisali v svoji pobudi.

Madrid je noče (več) posojati

Špansko ministrstvo za kulturo in Muzej kraljice Sofie za te pozive doslej nista imela posluha. V madridski inštituciji poudarjajo, da slika potrebuje posebno nego - in mirovanje. V zgodovini so jo namreč sneli in zvili kar 88-krat ter jo posodili v 30 mest po vsem svetu. Danes je temeljno delo muzeja in morda za večno priklenjena na njegovo steno. "Tako je v številnih muzejih po celem svetu: nekaterih del se pač ne posoja," je bila njihova kategorična izjava.

Razstavo Usmiljenje in groza pri Picassu lahko v Madridu ujamete še do 5. septembra.

A. J.